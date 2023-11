Aktuální světová dvojka Carlos Alcaraz nezahájil prestižní Turnaj mistrů v italském Turíně dle představ, když v prvním utkání Červené skupiny překvapivě podlehl německému tenistovi Alexandru Zverevovi. Olympijský vítěz z Tokia přemohl úřadujícího wimbledonského šampiona ze Španělska v pohledné třísetové bitvě 6:7, 6:3 a 6:4. Úspěšný vstup má za sebou rovněž obhájce titulu a lídr žebříčku ATP Novak Djokovič, který pro změnu porazil vzdorujícího Dána Holgera Runeho.

Alexander Zverev (vlevo) porazil na úvod Turnaje mistrů favorizovaného Carlose Alcaraze (vpravo). | Foto: Profimedia

Vítěz Turnaje mistrů z let 2018 a 2021 Zverev tak Španělovi Alcarazovi pokazil debut a zároveň výrazně zkomplikoval plány na závěrečné akci pro osmičku nejlepších tenistů sezony. Ve druhém utkání skupiny se dnes v italském Turíně utkají ruští rivalové Daniil Medveděv a Andrej Rubljov.

Zverev se proti Alcarazovi od počátku mohl spolehnout na svůj servis a jedinou slabou chvilku předvedl v šestém gamu, kdy čistou hrou přišel o podání. V závěru setu sice odvrátil tři setboly, nakonec o něj ale v tiebreaku stejně přišel. V dalších dvou sadách už byl sedmý hráč světového žebříčku na servisu bezchybný a ve třetím letošním vzájemném duelu poprvé zvítězil.

„Dnes mi opravdu hodně pomohlo podání. Zároveň však i to, že jsem zachránil brejkbol hned v první hře druhého setu. Proti světové dvojce nechcete ztratit set a v tom druhém navíc od začátku dohánět ztrátu,“ řekl po utkání německý tenista.

Sestřih utkání mezi Alexandrem Zverevem a Carlosem Alcarazem:

Zdroj: Youtube

Zverev vynechal loňský podnik kvůli vážnému zranění pravého kotníku, které si přivodil v semifinále Roland Garros proti Rafaelu Nadalovi. V úvodním klání letošního Turnaje mistrů pro změnu upadl na levý kotník, nicméně z nepříjemné bolesti se dokázal oklepat a dotáhl závěrečnou sadu proti trápícímu se Alcarazovi do vítězného konce.

„Nezvrtl jsem si kotník, jenom jsem nějak uklouzl. Chvíli to bolelo, ale myslím si, že to nebude nic vážného,“ ujistil zvědavou veřejnost sedmý hráč světa. „Ale uvidíme, až se to uklidní. Rozhodně to však není nic srovnatelného s loňskou Paříží,“ dodal.

Pro světovou dvojku Carlose Alcaraze, jenž v Turíně útočí na sedmý titul v sezoně a první od červencového vítězství ve Wimbledonu, naopak znamená úvodní porážka poměrně velký problém. V případě dvou přesvědčivých výher ve zbývajícím programu Červené skupiny však může dvacetiletý talent i nadále pomýšlet na případný postup do semifinále.

Ve druhé skupině, která se rozehrála už v neděli, úspěšně zahájil svou cestu za obhajobou první tenista světa a grandslamový rekordman Novak Djokovič, jenž zvládl třísetové drama s dánským šikulou Holgerem Runem. Nad novým svěřencem svého někdejšího kouče Borise Beckera zvítězil 7:6, 6:7 a 6:3. Ve druhém utkání Zelené skupiny si domácí Jannik Sinner poradil dvakrát 6:4 se šampionem z roku 2019 Stefanosem Tsitsipasem z Řecka.

Šestatřicetiletý Djokovič si úvodním vítězstvím na turnaji zajistil, že již poosmé v kariéře zakončí rok jako světová jednička. V Turíně usiluje o sedmý titul z Turnaje mistrů, kterým by se v čele historického pořadí odpoutal od legendárního Švýcara Rogera Federera.

„Svůj velký cíl jsem splnil. Všechno ostatní bude už bonus,“ řekl Djokovič, jenž právě jednu výhru potřeboval k tomu, aby si zajistil první místo v žebříčku na konci sezony. „Bylo to velmi emotivní a těžké, kvůli důležitosti tohoto zápasu. Přinášelo to dodatečný tlak a pozornost. Teď jsem se toho zbavil,“ uvedl bělehradský rodák.