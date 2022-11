"Bylo to vyrovnané až do konce a věřím, že jsme fanouškům nabídly pěknou show. Tentokrát jsme my ty smutné, ale vrátíme se zpět. Soupeřkám gratulujeme, měly skvělý týden. Těším se, že nás příští rok čeká další úspěšná sezona a zahrajeme si proti sobě ve finále víckrát," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu Krejčíková.

Vítězky tří letošních grandslamových titulů nevyužily možnost stát se sedmým párem v historii, který by na Turnaji mistryň obhájil vítězství. Krejčíková se Siniakovou byly ve finále prestižní soutěže potřetí, neuspěly stejně jako v roce 2018.

"Byl to těžký zápas. Soupeřky hrály tvrději a zasloužily si to. Věřím, že se vrátíme příští rok ještě silnější. Jsem na nás s Bárou hrdá. Máme za sebou dlouhou cestu, ale vedeme si dobře," doplnila Siniaková.

Kuděrmětovová s Mertensovou, jež plnily roli nasazených čtyřek, oplatily Češkám semifinálovou porážku z letošního Australian Open a slavily největší společný triumf. Obě hráčky vyhrály prestižní WTA Finals poprvé, Mertensová vloni neuspěla ve finále se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu

"Minulý rok jste mě porazily, takže to letos byla trochu odveta. Pořád jste ale nejlepším týmem na světě a můžete na sebe být pyšné. Vždyť jste tento rok vyhrály tři grandslamy," řekla českým tenistkám Mertensová. "Na konci zápasu jsem byla hodně nervózní a teď tomu ani nemůžu uvěřit," doplnila šestadvacetiletá Belgičanka.

Šestadvacetileté Češky přesto zakončí sezonu jako nejlepší pár roku a Siniaková zůstane v čele deblového žebříčku. Před Krejčíkovou se jen na druhé místo posune Kuděrmětovová.

Obě české reprezentantky se nyní přesunou do skotského Glasgow, kde se zúčastní tento týden finálového turnaje o Pohár Billie Jean Kingové. Tým kapitána Petra Pály narazí v základní skupině na Polsko a USA.

Finále čtyřhry:

Nečekaná vítězka

Francouzská tenistka Caroline Garciaová vyhrála Turnaj mistryň. Ve finále v americkém Fort Worth porazila 7:6 a 6:4 Arynu Sabalenkovou z Běloruska.

Pro Garciaovou jde o největší úspěch v dosavadní kariéře. Díky čtvrtému titulu v sezoně a jedenáctému celkově si navíc vylepší maximum ve světovém žebříčku, ve kterém se posune z šesté na čtvrtou pozici.

"Jsem pyšná, že jsem dokázala udržet nervy na uzdě a šla jsem bod po bodu, hru po hře," přidala devětadvacetiletá Garciaová, která si k životnímu vítězství pomohla také jedenácti esy.

Vítězství pro Garciaovou navíc znamená i vylepšení osobního maxima v pořadí WTA. V červnu přitom nebyla ani v první sedmdesátce žebříčku, ale poté ji k posunu pomohly čtyři tituly a postup do semifinále US Open.

"Je strašně důležité jít neustále dopředu," uvedla Garciaová. "Pokud se nezlepšujete, jsou to kroky zpět. A to je něco, co já ani nikdo z mého týmu nechce," přidala francouzská tenistka.

Finále dvouhry:

