Hvězdný Turnaj mistryň v Ostravě? Prestiž, řekl primátor. Město slíbilo miliony

V tenisových kuloárech se o tom mluví už mnoho dní, teď je to oficiální. V Ostravě by se mohl na podzim uskutečnit prestižní Turnaj mistryň. V úterý o tom informoval podnikatel Tomáš Petera. A po dotazu Deníku na to reagoval hned ve středu i primátor města Jan Dohnal.

Polská tenistka Iga Świąteková, aktuální světová jednička, na snímku vpravo nahoře primátor Ostravy Jan Dohnal, vpravo dole podnikatel Tomáš Petera. | Foto: Deník