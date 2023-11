Katastrofální podmínky provázející vrchol ženské tenisové sezony, Turnaj mistryň v mexickém Cancúnu, už řeší i vedení ženské tenisové asociace (WTA). Klání, kterého se zásluhou svých výsledků účastní i Markéta Vondroušová, od jeho začátku provázejí stížnosti tenistek.

Iga Swiateková ve finále Roland Garros. | Foto: Profimedia

O tom, že se Turnaj mistryň, o jehož pořadatelství usilovala i Ostrava, bude konat právě v mexickém Cancúnu, se rozhodlo až v září. A podle toho to také v dějišti vypadá.

Ještě tři dny před startem turnaje nebyl ještě dostavěn ani stadion, na kterém se měly představit nejlepší světové tenistky. Ty tak musely k tréninkům využít hotelové kurty. A když už se konečně na ono sportoviště dostaly, čekalo je další zděšení.

Místo profesionálně připraveného kurtu našly hráčky nevídaně hrbolatý povrch, na kterém jde i o zdraví. "Mám pocit, že všechno se točí jen kolem toho, že někdo chce víc a víc, ale nikdo se už nezajímá o naše dobro a zdraví," naráží bývalá světová jednička Iga Swiateková na to, že právě zdraví tenistek asi pro organizátory turnaje příliš důležité není.

„Kurt je fakt špatný, desetkrát horší než ty tréninkové,“ potvrdila i česká zástupkyně ve dvouhře Markéta Vondroušová. „Je to docela maso, jsou vidět strašné hrboly. Odskakuje to všude možně,“ kritizovala wimbledonská šampionka.

Nadšení nemohou být ani z divácké kulisy. Kolem nich se totiž tyčí na poslední chvíli smontované tribuny, které pojmou něco málo přes čtyři tisícovky fanoušků. To je třeba oproti loňsku, kdy se do americké Dickes Areny vešlo 14 tisíc lidí opravdu směšné.

Chceme být slyšet, bouří se tenistky

Tenistkám ale došla trpělivost a rozhodly se spojit. "Já, Uns, Coco a taky další holky, co se sem nekvalifikovaly, to vidíme stejně a stojíme jedna za druhou," prohlásila. "Skoro všem je jasné, že když budeme mít víc povinných turnajů, tak to není dobře. Proto opravdu chceme být slyšet a zasadit se o změnu," přidala dvaadvacetiletá Polka, ke které se kromě Tunisanky Džabúrové a Američanky Gauffové připojují další.

Na kritiku reagoval dopisem šéf WTA Steve Simon. Uvedl, že WTA má na řadu věcí stejný pohled jako hráčky a začala pracovat na zlepšení například vytvořením několika pracovních skupin složených ze členů vedení asociace i zástupců turnajů a hráčské rady.

Za úkol mají například prověřit skladbu kalendáře a kvalitu služeb pro tenistky na turnajích. Zabývat se budou také zlepšením marketingu a propagace na sociálních sítích, ale i kolísavou kvalitou míčků na turnajích. Závěry by měly být předloženy v polovině listopadu.