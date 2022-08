Vyklízejí Kvitová a spol. pozvolna scénu? US Open hlásí nástup českého mládí

Ve městě, které nikdy nespí a dennodenně píše příběhy pohádkových úspěchů a krutých pádů, dnes startuje US Open. Závěrečného grandslamu sezony se zúčastní také desítka českých tenistek (a trojice tenistů), otázkou však je, která z nich dokáže výrazněji promluvit do bojů o prestižní titul. Současný svět ženského tenisu je stejně nevyzpytatelný a plný možností jako samotný New York.

Linda Nosková na tréninku v Přerově pod vedením Tomáše Krupy | Foto: Deník/Jan Pořízek