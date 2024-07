Oliver Gold ČTK dnes 09:45

Skvělé zprávy z All England Clubu. Česká tenistka Barbora Krejčíková se dostala zpět do své herní pohody a cítí, že se ve Wimbledonu s každým zápasem zlepšuje. Turnajová jednatřicítka postoupila po skreči Španělky Jessicy Bouzasové za stavu 6:0, 4:3 do osmifinále a vyrovnala tím na trávě v Londýně své maximum. V rozhovoru po zápase prozradila, že pozici poslední české singlistky na turnaji neřeší a chce uspět i v boji o čtvrtfinále.