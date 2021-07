Takřka každé město disponuje tenisovým areálem, antuku nebo beton mají i v malých vesnicích. Aby ne, tenis patří mezi nejoblíbenější české sporty vůbec. Po fotbalu, atletice a florbalu je čtvrtý, co se týče oficiální členské základny. Aktivně jej provozuje více než 66 tisíc lidí.

Tenis jako fenomén. Pro přiblížení klikněte na obrázek.Zdroj: Deník„Naší výhodou je to, že nedochází k problémům s chybějící infrastrukturou, dlouhodobě tady vše funguje,“ řekl Jan Stočes, šéftrenér Českého tenisového svazu.

Samozřejmě, nějaké potíže se vždy najdou, každý tenista by si přál víc kurtů, víc hal v zimě. Ale pro mládež je zásadní, že je v Česku dost trenérů.

„Spousta hráčů, kteří dřív hráli turnaje po světě, po konci kariéry neodchází úplně. Zůstávají jako trenéři. Jak ta největší esa, tak ti, co nehráli na té nejvyšší úrovni,“ dodal Stočes.

V roce 2021 tak lze najít v tuzemských končinách až osm tisíc trenérů. To znamená jeden kouč na osm hráčů. Úžasné číslo.

Popularitě pomáhají i výsledky současné generace žen. K stálicím Petře Kvitové a Karolíně Plíškové se přidalo trio Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a naposledy i Barbora Krejčíková.

Každá prožila v dětství jiný příběh, ale jedno mají společné. Tenis pro ně byla jasná volba. Důvod? Ivo Kaderka, dlouholetý šéf svazu, má jasno: „Pro rodiče dívek je to sport číslo jedna. Talentovaný kluk kope do balonu nebo hraje hokej. Ale pro jejich protějšky taková nabídka není,“ zmínil.

Přesto se nedá říct, že by holky svým počtem válcovaly kluky. V mládeži jsou na tom ale takřka stejně, což je z pohledu členské základny v Česku unikát. Lépe už jsou na tom jen gymnastika a plavání.

Děti mají talent, ale…

Víte, kde začala pinkat do balonu nová královna? Barbora Krejčíková vyrostla – trochu symbolicky – v místě, které je podobně skromné a nenápadné jako ona sama.

Ale něco je jinak. Tenisový klub Slovan Ivančice čítající šest antukových kurtů zažívá po jejím triumfu na French Open nával nových zájemců inspirovaných působivým pařížským příběhem.

Stabilně tvoří základnu provinčního klubu přibližně čtyřicítka členů, v posledních týdnech jejich řady bobtnají. Předseda Slovanu a první trenér Krejčíkové Antonín Ondra ovšem zůstává nohama pevně na zemi.

„Zažíváme teď boom, ale podle mě budeme do podzimu zase v klasickém stavu. Stává se, že rodiče své dítě nadšeně hrnou do tenisu, ovšem když zjistí, kolik úsilí a peněz to obnáší, rychle odpadávají,“ zdůrazňuje Ondra.

Český tenisový pár Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková (vpravo) líbá pohár po vítězství v ženské čtyřhře na French Open.Zdroj: ČTK

Přestože z desetitisícového města na Brněnsku vzešla grandslamová šampionka, tenis je tam popelkou.

„Kurty bývají často prázdné. Děti se tady radši hlásí do fotbalu nebo házené. Když začne žáček hrát fotbal, tak si hned kopne do míče, v tenise je to velká dřina, než se dostanete na nějakou úroveň. Navíc každá dědina v okolí má kurty a někde i nafukovací halu, takže proč by lidi jezdili do Ivančic,“ zmiňuje kouč.

Bára makala. Pořád

Závodnímu tenisu se v Ivančicích věnuje menšina, prim mají děti z přípravek, především dívky.

„Problém často tkví v tom, že rodiče nechtějí vozit své děti po turnajích, ty se pak těžko mohou věnovat tenisu na vyšší úrovni,“ říká osmasedmdesátiletý matador.

O děti talentované podobně jako Krejčíková přitom podle něj není nouze. „Je jich dost, vyšvihnou se na dobrou úroveň. Kolikrát už se stalo, že se někdo vytáhl do první nebo druhé ligy, ale potom doplatil na nedostatek peněz nebo se mu nechtělo dřít. Bára hodně tvrdě makala, pořád a pořád dokola,“ podotýká ivančický trenér.

Ve své domovině je Ondra v těchto dnech za hvězdu, zvýšené pozornosti si ale neužívá. „Lidi mě zastavují skoro na každém kroku, ale já to tak neberu. Nevnímám moc, co se děje okolo,“ přesvědčuje.

Potkat se taky stihl s Krejčíkovou, která svůj rodný klub po návratu domů navštívila. „Každé dítě se s ní vyfotilo, bylo to pěkné,“ oceňuje Ondra.

Od pondělí bude sledovat první vystoupení své nejslavnější svěřenkyně od opojného úspěchu v Paříži. 25letou Krejčíkovou čeká premiérová singlová účast na věhlasném Wimbledonu, který se hraje po roční odmlce. „Bára mi říkala, že to moc nevidí,“ dodává Ondra.