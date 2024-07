Už v sobotu odpoledne ji čeká další z vrcholů kariéry. Česká tenistka Barbora Krejčíková se v Londýně probojovala do finále prestižního Wimbledonu, v němž vyzve Italku Jasmine Paoliniovou. Co jste ale možná o osmadvacetileté tenistce z Ivančic nevěděli? Šampionka French Open z roku 2021 na sebe práskla spoustu zajímavých věcí v pořadu Českého olympijského týmu s názvem Seznam se.

„Ahoj, jmenuji se Barbora Krejčíková, hraju profesionálně tenis a ráda vyšívám obrázky,“ prozradila česká tenistka už v úvodu videa pro Český olympijský tým. V téměř pěti minutách pak fanouškům nastínila zajímavosti ze svého osobního i tenisového života.

„Vždycky jsem hrála tenis, protože mě to bavilo. Bylo super, když jsem se na menších turnajích dostala do finále, protože to se hrálo v pondělí a nemusela jsem do školy. To bylo úplně úžasné, to byl cíl víkendu,“ zavzpomínala se smíchem sympatická Češka, která si na kurtu občas i sprostě zakřičí.

„Nejsem na to úplně pyšná, ale na půl pusy si někdy zařvu. Někdy je potřeba dostat to ze sebe pryč. Rozhodčí to asi řeší, naštěstí ne u mě. Když mě zrovna v tu chvíli ale zabere kamera, tak čeští fanoušci asi ví,“ přiznala tenistka, která v žebříčku WTA figurovala před Wimbledonem na 32. místě.

Ve finále ale bude hrát o výrazný posun směrem vzhůru i o jeden z největších úspěchů kariéry. Ten zatím největší zaznamenala v roce 2021 na French Open, které opanovala.

Softball by jí šel

„Svůj největší úspěch jsem měla na antuce a na ní jsem taky vyrostla. Mám ráda antuku i beton i trávu. Mám ráda všechny povrchy. Tím, jak se teď hraje víc na betonech, tak mám asi nejradši beton,“ zamyslela se Krejčíková, která může paradoxně získat další triumf na trávě.

I proto ji před turnajem v Anglii čekalo zvykání na jiný povrch. „Mám dva tři týdny na aklimatizaci. Pro tělo jsou to jiné nárazy, zapojuju jiné svaly, takže je potřeba se na to připravit,“ prozradila česká hráčka.

Kdyby se nemohla věnovat tenisu, pravděpodobně by hrála jiný míčový sport. „Možná nějaký softball by mi asi taky šel, protože to je hodně podobné tenisu,“ zauvažovala Krejčíková, která by se chtěla věnovat medicíně, kdyby jí sportovní cesta nevyšla. „Úplně ale nevím, jestli bych to vystudovala,“ přiznala.

V dotazníku Českého olympijského týmu definovala svůj život pomocí tří slov jako „výzva, cestování a samota“. Fanouškům prozradila i to, že by se jednou ráda podívala na Aljašku a doma by si nejraději uvařila dobrou polévku.

Jaké jídlo by si ale dala za odměnu? „Smažák s hranolky a s tatarkou. Když už, tak už. Vždycky po sezoně, když se něco podaří, tak vždycky je,“ vypálila Krejčíková bez otálení.

Mezi dezerty u ní vedou kremrole, medovník a hlavně zmrzliny. „Mám ráda sorbety, takže mám ráda malinový, mám ráda mangový, mám ráda citronovou zmrzlinu, slaný karamel, jablečnou… Mám moc ráda zmrzlinu,“ prozradila česká wimbledonová finalistka.

Důležitá bitva na kurtu ji čeká už v sobotu od 15 hodin. Soupeřkou české tenistky bude současná sedmička žebříčku Jasmine Paoliniová z Itálie. Podle bookmakerů by měla být favoritkou osmadvacetiletá rodačka z Brna.