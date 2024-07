O tom, že letošní sezona na okruhu je z pohledu Andreje Rubljova zatím jedno velké trápení, není třeba vést dlouhé diskuse. Ruský tenista sice na jaře triumfoval na turnaji Masters v Madridu, od té doby však dotáhl do vítězného konce pouhopouhé tři zápasy.

A když pomineme dvě nedávná exhibiční utkání na Britských ostrovech před startem travnatého grandslamu, čeká aktuálně sedmý hráč světového žebříčku na vyhraný zápas již od konce května. Toť bilance, která vám na pohodě s raketou v ruce rozhodně nepřidá.

Své výsledkové tápání chtěl Rubljov napravit právě ve Wimbledonu, kde před rokem dokráčel až do čtvrtfinále. Jenže namísto spanilé jízdy přišla hodně tvrdá facka hned v prvním kole. Tu divokému Rusovi uštědřil až 122. hráč světa Francisco Comesana z Argentiny, jenž papírového favorita přehrál ve čtyřech setech.

Potřebuje ihned psychologa, píší tenisoví příznivci

Více než překvapivý pád hned v úvodu turnaje se však po skončení zápasu řešilo další nevhodné chování 26letého rodáka z Moskvy. Nebylo to totiž zdaleka poprvé, co vítěz 16 turnajů na elitním okruhu absolutně nezvládl vypjatý moment na kurtu.

Tentokrát si řekl o pozornost v průběhu třetí sady, kdy po jedné z neúspěšných výměn předvedl vystoupení, které šokovalo snad všechny fanoušky na tribuně. Rubljov pokazil jednoduchý bekhend, načež v plné síle začal mlátit raketou do svého kolena. Následně seřval i trenérský box a těsně před usednutím na lavičku ještě přidal jeden tvrdý úder do nohy.

Kvůli krvavému kolenu pak musel být přímo na dvorci ihned ošetřován. „Tento člověk potřebuje sportovního psychologa. Předvádí to až často, už je to příliš,“ napsal jeden z fanoušků na sociální síti X. „Zavolejte mu už někdo doktora, nebo se na tom kurtu za chvíli sám zabije,“ doplnil jeho slova další z uživatelů.

K údivu všech přítomných ale ruský tenista nevyfasoval žádné napomenutí. Přitom na letošním turnaji v Dubaji schytal za pokřikování na čárového sudího rovnou diskvalifikaci. „Tohle je porušení kodexu sportovního chování. Mělo to být potrestáno,“ napsal jednoznačně tenisový reportér Ben Rothenberg.

Sám Rubljov byl ovšem po zápase velice nekompromisní. „Neudělal bych to, kdyby neexistoval zákaz mlácení raketou o trávník. V tu chvíli jsem prostě potřeboval uvolnit emoce, to je vše,“ odpověděl na otázky britských novinářů.

Zkrat stál Djokoviče body i prémii

Na podobné výstřelky během zápasu si ale moc dobře pamatují i další tenisové hvězdičky. Včetně tehdejší světové jedničky Novaka Djokoviče, který byl před čtyřmi lety v osmifinále US Open diskvalifikován poté, co odpálil míček a trefil čárovou rozhodčí přímo do krku.

Navzdory omluvě sténající ženě a dlouhé debatě se supervizorem turnaje vyfasoval grandslamový král ze Srbska okamžitou stopku. Od americké tenisové asociace navíc dodatečně obdržel zprávu o tom, že z US Open nezíská žádné body do žebříčku a přijde i o prémii 250 tisíc dolarů za účast mezi šestnáctkou nejlepších.

„Pořád mě to mrzí. Samozřejmě jsem na to nezapomněl, nemyslím si, že na to vůbec někdy zapomenu. Je to jedna z těch věcí, která vám bohužel zůstane v paměti po celý zbytek života,“ přiznal s odstupem času Djokovič.

Diskvalifikace Novaka Djokoviče v osmifinále US Open 2020:

| Video: Youtube

Slušnou aférku si před sedmi lety střihl rovněž kanadský bouřlivák Denis Shapovalov, jenž během utkání Davis Cupu napálil hlavního sudího do oka. Za tento nevybíravý výstup zaplatil nejen okamžitou diskvalifikací, ale i pokutou ve výši 6 tisíc dolarů (téměř 200 tisíc korun).

Neakceptovatelné zkraty však zažila i spousta dalších elitních tenistů. Za zmínku stojí například Švéd Mikael Ymer, který na loňském turnaji v Lyonu rozmlátil raketu o umpire rozhodčího a z kurtu se pakoval s okamžitou diskvalifikací.

A potom je tu i jedinečný Australan Nick Kyrgios. Ten by třeba o výbušných momentech na kurtu dokonce mohl napsat vlastní knihu.