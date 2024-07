Po vydřeném čtvrtfinálovém vítězství nad Ostapenkovou si sotva vydechla a rovnou zamířila za dalším utkáním čtyřhřy. S německou parťačkou Laurou Siegemundovou ovšem podlehly ve stejné fázi turnajovým dvojkám Kanaďance Dabrowské a Novozélanďance Routliffeové.

A v deblu strávila česká tenistka Barbora Krejčíková na kurtu další téměř tři hodiny. „Cítím se unavená, bylo to opravdu náročné. Jak se budu cítit zítra, nevím. Dnes se plánuju dobře najíst a vyspat. Těším se, že budu hrát semifinále na centrkurtu,“ pronesla rodačka z Ivančic.

Odstoupení ze čtyřhry však i navzdory náročnému programu nepřicházelo v úvahu. „Rozhodnutí, zda nastoupím do čtyřhry, jsem nezvažovala. Nedělám to, není to můj styl. Tím, že jsem se do debla zapsala, jsem na kurtu odevzdala vše, co jsem v sobě měla. Bohužel to nestačilo, ale den mi to nezkazí. Jsem v semifinále Wimbledonu, což je nádherný úspěch,“ řekla s úsměvem turnajová jednatřicítka.

Šťastná Krejčíková: Jsem na sebe hrdá

Do semifinále grandslamu postoupila Krejčíková podruhé v kariéře. Dosud jedinkrát se jí to povedlo před třemi lety na pařížské antuce, kde také později triumfovala. „Chutná to skvěle. Řadím to vysoko, ale těžko říct, úspěchy nějak neporovnávám. Je úžasné, že jsem v semifinále, ale zítra už mám další zápas,“ podotkla 28letá tenistka.

Zároveň dodala, že výkony ve Wimbledonu překvapila sama sebe. O to víc, že během roku měla zdravotní potíže. „Neměla jsem úplně dobrou sezonu a od Australian Open jsem byla hodně mimo. Byla jsem zraněná, nemocná, pořád se vracela, pak zase onemocněla. Prošla jsem přes těžké a složité momenty. Nečekala jsem, že dojdu tak daleko. Jsem na sebe hrdá,“ popsala šťastná Krejčíková.

Se světovou čtyřkou a předloňskou wimbledonskou vítězkou Rybakinovou se nyní utká již potřetí. Oba předchozí duely přitom vyhrála. „Už si ty zápasy moc nepamatuju. Budu se muset na ně podívat. Je to už nějaký čas,“ přiznala Češka. „Rozhodně ale čekám další velký zápas,“ doplnila bývalá světová dvojka.

Náročnou bitvu očekává také soupeřka Krejčíkové, která už v All England Clubu triumfovala před dvěma lety. „Bára je skvělá hráčka. Má hodně šikovné ruce. Ještě jsem neviděla, proti komu tady hrála. Myslím, že si tu ale věří. A také hrála ještě čtyřhru. Bude to určitě těžký zápas,“ přiznala Rybakinová.

Navzdory slibné bilanci ze vzájemných duelů však zůstává česká tenistka před bitvou o finále velice opatrná. A k favoritce utkání chová velký respekt. „Je to bývalá vítězka Wimbledonu. Zná kurt, ví, jak hrát na trávě. Je velmi nebezpečná. Má hodně zbraní, ale to já také. Jsem moc ráda, že mohu být v semifinále a utkat se s ní,“ zakončila Krejčíková.

Semifinálový zápas ve Wimbledonu s českou stopou je na programu ve čtvrtek od 16 hodin. Napíše v něm tenisová popelka další velký příběh?