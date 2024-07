Vrchol letošního ročníku Wimbledonu v podobě finále mužské dvouhry nabídne opět třaskavý souboj mezi španělským obhájcem Carlosem Alcarazem a grandslamovým rekordmanem Novakem Djokovičem. Rodák z Bělehradu se pokusí oplatit o 16 let mladšímu soupeři loňskou porážku a zároveň získat již 25. trofej z turnajů velké čtyřky. Úřadující šampion však sebevědomě hlásí: „Už nejsem žádný nováček a vím, co mě čeká!“

V sobotu odpoledne si celé Česko užilo další tenisovou pohádku. Na loňský triumf Markéty Vondroušové v All England Clubu navázala rodačka z Ivančic Barbora Krejčíková, která na londýnské trávě napsala úchvatný příběh a dokráčela si pro svůj druhý grandslam v kariéře.

Nyní už se však pozornost tenisových příznivců upíná na nedělní vrchol turnaje, který obstarají stejně jako před rokem ústřední hvězdy dvou generací. Na jedné straně španělský obhájce Carlos Alcaraz, jehož spanilou jízdu se pokusí zastavit grandslamový král ze Srbska Novak Djokovič. Tečka za tradiční wimbledonskou horečkou, jak se sluší a patří.

Sedmatřicetiletý rodák z Bělehradu se probojoval už do desátého finále na londýnské trávě a v případě nedělního vítězství by navíc vyrovnal rekord švýcarské legendy Rogera Federera s osmi triumfy.

„Vím, že Roger má osm wimbledonských titulů a já jich mám sedm. Může to být zápis do historie a také mohu získat 25. grandslam. Tohle všechno je pro mě velká motivace, ale zároveň s tím přichází i velký tlak,“ přiznal před finálovým soubojem Djokovič.

Djokovič: Wimbledon ze mě vytáhne to nejlepší

Ten si nyní zahraje o další titul pouhý měsíc poté, co předčasně odstoupil z Roland Garros a musel absolvovat operaci kolena. „Měl jsem spoustu pochybností, vůbec jsem nevěděl, zda nastoupím. Vlastně jsme se rozhodli až v den losu,“ zavzpomínal na těžké období před začátkem travnatého grandslamu.

Na Britských ostrovech ale Djokovič opět našel svou pohodu a bez větších starostí dokráčel až do nedělního finále. „I když je mi 37, tak pokaždé, když jdu na kurt a hraju proti mladým, věřím, že vyhraju. Lidé to čekají také. Musím tedy znovu vejít na dvorec a podat co nejlepší výkon,“ podotkla aktuálně světová dvojka.

Srbský grandslamový král bude chtít ukončit čekání na první letošní titul a především oplatit španělskému rivalovi loňskou porážku z All England Clubu. Právě nezvládnutý souboj s Alcarazem jej tehdy připravil o výjimečné dobytí všech čtyř turnajů během jedné sezony.

„Tenhle rok zatím není tolik úspěšný. Ale to se nedá nic dělat. Musel jsem se přizpůsobit a najít cestu, abych znovu sebral všechny síly. Wimbledon ale ze mě vždy vytáhne to nejlepší,“ dodal Djokovič.

To jednadvacetiletý Alcaraz může v neděli odpoledne navázat na nedávný triumf na pařížské antuce a vybojovat do své sbírky už čtvrtý grandslamový titul. Na centrální kurt navíc poprvé v kariéře vstoupí jako obhájce prvenství.

Alcaraz popíchl Anglii před finále Eura

„Upřímně jsem nad tím od začátku turnaje vůbec nepřemýšlel. Snažím se jen každý den hrát ten nejlepší tenis a finále si rozhodně užiju,“ pronesl Alcaraz, jenž bude útočit na vítězství ve stejný den, kdy Španělsko sehraje finále fotbalového mistrovství Evropy proti Anglii.

A v obou zemích se očekává obrovské šílenství. „Pro Španěly to bude velmi zábavný den,“ řekl v rozhovoru po semifinále a lehce si rýpl do domácího publika. „Chci říct, že nevím, jestli Španělsko Anglii porazí, jen říkám, že to bude v neděli zábava,“ dodal s úsměvem na tváři.

Finálové zkušenosti na straně srbského rekordmana? Ani s tím si Alcaraz nedělá těžkou hlavu. „Mám pocit, že už nejsem nováček. Už vím, jak se budu před finále cítit. Zkusím udělat věci přesně jako loni a pokusím se být ještě lepší,“ řekl odhodlaně.

V zádech má totiž nejen skvělou formu, ale rovněž velice důležité loňské vítězství. „Vím moc dobře, jak proti Djokovičovi hrát. Jsem si jistý, že i on dobře ví, jak na mě. Ale já jsem na tuhle výzvu připravený,“ zakončil španělský hrdina.