Trochu roztála až při pozápasovém rozhovoru, když si užila tradiční pózování s trofejí. „Nemám slov. Je úžasné být wimbledonskou šampionkou. Nedokážu popsat, jak jsem šťastná,“ povídala v plynulé angličtině se zřetelným východoslovanským přízvukem.

Parádní obrat. Rybakinová ovládla Wimbledon a získala pro Kazachstán první titul

Ač totiž od svých devatenácti let reprezentuje Kazachstán, narodila se v Moskvě a jako dítě se nejdříve věnovala gymnastice a bruslení. Když začalo být jasné, že malá Jelena rychle roste do výšky (nyní má 184 centimetrů), padlo v rodině rozhodnutí, že přesedlá na tenis.

„Moc děkuju svým rodičům, bez nich bych tu nikdy nestála. A děkuji i své sestře, která mi vždycky pomáhala a díky níž jsem se zlepšovala,“ řekla po wimbledonském finále.

Otázky na Rusko odmítala

Přes své zřejmé vlohy se jako juniorka nikdy nevecpala mezi ruskou špičku se speciální trenérskou péčí. Později vzpomínala, že kvůli tomu paradoxně trávila víc času v posilovně než na kurtu. Možná se to nyní projevuje na jejím dělovém podání a celkově silovém pojetí tenisu.

Wimbledonský paradox. Rodačka z Moskvy může ve finále ztrapnit vévodkyni Kate

Nakonec zakotvila v Kazachstánu, kde jí nabídli lepší podmínky pro tenisový rozvoj. Jenže krev je krev, a proto Rybakinová letos v Londýně neustále čelila dotazům na svůj původ a jak vnímá zákaz startu pro ruské (a běloruské) tenisty a tenistky. Časem už jí podobné otázky lezly na nervy.

„Jsem šťastná, že reprezentuji Kazachstán,“ prohlásila Rybakinová nakonec a dala jasně najevo, že politiku řešit nehodlá.

Dáma s dělovou ránou

Soustředit se chtěla jen na tenis a povedlo se jí to na jedničku – na turnaji plném překvapivých výsledků porazila třeba vítězku US Open Biancu Andreescuovou, bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Simonu Halepovou a nakonec ve finále i rozjetou Ons Džabúrovou.

Na zeleňoučkém londýnském pažitu udivovala nechytatelným servisem (míček umí vypálit až rychlostí 196 km/h), ledovým klidem a psychickou odolností, stejně jako schopností vyvarovat se v klíčových okamžicích zápasů chyb.

Prošoupané tenisky a nejlepší chvíle života. Bouzková vidí zásadní posun kariéry

Odměna? V přepočtu skoro 60 milionů korun, Rybakinovou by ale rozhodně potěšil také patřičný přísun bodů do žebříčku. Za obvyklých okolností by brala 2000 bodů a poprvé v kariéře by se dostala do první desítky WTA, jenže má smůlu. Kvůli protiruským sankcím se za letošní Wimbledon body neudělují.

Pokud však udrží nastoupenou cestu, dostane se brzy na vrchol tak či tak. Schopnosti i odolnost na to má.