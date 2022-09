„Jsem dost v šoku a hledám ta správná slova. Je to neuvěřitelné. Byla tu skvělá atmosféra a je to něco, co si budu navždy pamatovat,“ stěží zadržovala slzy Linda po životním úspěchu.

Tenisová fantazie. Tři Češky slaví titul, raduje se i sedmnáctiletá Fruhvirtová

Ten se zrodil v Indii na turnaji v Čennaí. Linda ve finále udolala Magdu Linetteovou z Polska po obratu 3:6, 6:3 a 6:4. Ukázala vůli bojovnice. Ve třetím setu prohrávala už 1:4, ale nevzdala se. Mladička Češka předvedla i pevné nervy a zdravé sebevědomí. Bylo znát, že nervozitou rozhodně netrpí.

„Už od dětství jsme měly se sestrou hodně pozornosti. Takže jsem zvyklá, že se na mě lidé dívají,“ svěřila se v rozhovoru pro oficiální web WTA.

Linda dokázala vyhrát titul ve věku 17 let a 140 dní. Mladší vítězkou turnaje WTA se stala v roce 2006 jiná Češka Nicole Vaidišová, tehdy jí bylo 17 let a 34 dní. Američanka Cori „Coco“ Gauffová loni slavila turnajový triumf v 17 letech a 40 dnech.

Poprvé v elitní stovce

Letošní sezonu začínala Fruhvirtová na 279. místě světového žebříčku. V novém vydání rankingu bude její jméno poprvé v elitní stovce. „Ráda bych se dostala na příčky, abych mohla hrát hlavní soutěže velkých turnajů a grandslamů,“ přeje si Linda, která se letos poprvé v kariéře kvalifikovala na US Open a dostala se do druhého kola.

VIDEO: Idol z plakátu? Hlavně se z toho nepo… Nosková si splnila sen

Jméno Fruhvirtová zviditelňuje i její sestra Brenda. Patnáctiletá dívka zatím objíždí turnaje nižší kategorie ITF. A kamkoliv dorazí, tam budí postrach. Aktuálně drží šňůru 25 vítězství a pět vyhraných turnajů. Naposledy slavila o víkendu, stejně jako Linda. „Brenda hraje opravdu výborně, myslím, že v pohodě zvládne i větší turnaje,“ chválila Linda.

Je jen otázka času, než budou obě sestry bojovat na těch největších turnajích. A kdo ví, třeba se jedou utkají ve finále grandslamu. „Hlavně pro rodiče by to bylo něco neuvěřitelného, těm by bylo jedno, která z nás vyhraje,“ smála se Linda. „Věřím, že jednou se nám oběma povede vyhrát grandslam.“