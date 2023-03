Dvě české tenistky postoupily na prestižním turnaji v americkém Indian Wells do čtvrtfinále. Zatímco Karolína Plíšková s Barborou Krejčíkovou nezvládly své duely s papírově silnějšími soupeřkami, Petra Kvitová se postarala o osmifinálovou senzaci, když vyřadila světovou trojku Jessicu Pegulaovou po setech 6:2, 3:6 a 7:6. V dramatickém českém derby nakonec uspěla Karolína Muchová, která přemohla Markétu Vondroušovou 6:4, 6:7 a 6:4.

Petra Kvitová | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Petra Kvitová vstoupila do utkání s domácí favoritkou výborně. V první sadě sebrala své soupeřce hned dvakrát podání, na což poté odpověděla zodpovědnou hrou při svém servisu a už po necelé půlhodině hry slavila zisk prvního setu poměrem 6:2. Druhé dějství však vyšlo lépe Pegulaové, která využila ztráty podání české tenistky v osmém gemu a srovnala stav osmifinále na 1:1.

Češi v poušti: Kvitová, Krejčíková, Plíšková a Nosková jdou dál, Lehečka dohrál

V rozhodující třetí sadě se hodně chybovalo na obou stranách, Kvitová i Pegulaová postupně ztratily hned třikrát svůj servis. Za stavu 5:4 měla Američanka na podání dokonce první mečbol, odvážná hra české jedničky však razantně odmítla předčasný konec duelu. A když si vzápětí obě soupeřky opět neudržely výhodu servírování, dospěl zápas až do závěrečného tiebreaku.

Kvitová se radovala, Krejčíková smutnila

V něm musela rodačka z Bílovce odvrátit tři mečboly a následně sama využila až čtvrtý nabídnutý. Zkrácenou hru ovládla po obrovském dramatu 13:11. Kvitová přemohla světovou trojku Jessicu Pegulaovou ve třech setech 6:2, 3:6, 7:6 a na turnaji v Indian Wells si potřetí v kariéře zahraje čtvrtfinále.

„Pořád jsem si říkala, ať pokračuju ve své hře. Snažila jsem se být neustále agresivní, ale ne vždy se mi to dařilo. Jsem teď trochu vyčerpaná, ale zároveň velice šťastná, že jsem zápas dotáhla do vítězného konce a zahraju si čtvrtfinále,“ řekla bezprostředně po utkání Kvitová.

O semifinále si zahraje s řeckou tenistkou Marií Sakkariovou, která v osmifinálovém klání vyřadila další českou zástupkyni v turnaji Karolínu Plíškovou. S aktuálně devátou hráčkou světa má třiatřicetiletá Češka vzájemnou bilanci 3:4 na zápasy.

„Bude to boj, určitě. Ale vím, co musím hrát. Jen se budu snažit hrát stejně agresivně jako dnes,“ prozradila k nadcházejícímu utkání v Kalifornii.

Úchvatná bitva. Petra Kvitová a světová trojka Jessica Pegulaová:

Zdroj: Youtube

Blízko postupu mezi osmičku nejlepších byla rovněž Barbora Krejčíková, která si v Indian Wells zopakovala nedávný souboj s Běloruskou Arynou Sabalenkovou z dubajského turnaje, kde nakonec dokráčela až k titulu. I tentokrát to byla velká třísetová bitva, nicméně nyní se šťastným koncem pro vítězku letošního Australian Open.

Úvodní dějství vyznělo jednoznačně pro aktivní Sabalenkovou, ve druhém setu se však pozměnily role a bezchybná Krejčíková suverénně poslala osmifinálový mač do rozhodující sady. Na rozdíl od Dubaje ale česká tenistka obrat nedokonala. Po dvou hodinách a pěti minutách podlehla běloruské soupeřce 3:6, 6:2, 4:6.

České derby vydřela Muchová

Do českého derby vstoupila mnohem lépe Karolína Muchová, která po zisku první sady získala i ve druhé komfortní vedení 4:1. Markéta Vondroušová se ale nehodlala vzdávat, postupně odvrátila dva mečboly krajanky a poslala druhý set až do zkrácené hry. V ní to byla ze strany třiadvacetileté tenistky suverénní jízda a po zásluze srovnala na 1:1.

Dubajský triumf? Sbohem krušným časům. Popelka Krejčíková už zase září štěstím

Také v rozhodující sadě si Muchová vypracovala slušný náskok 3:1 na gemy, ale houževnatá Vondroušová se opět dokázala vrátit zpět do utkání a vyrovnala na 4:4. Vzápětí už ale dominovala 76. hráčka světa a po dvou získaných hrách v řadě se mohla radovat z postupu do čtvrtfinále.

Karolína Muchová na turnaji v Ostravě.Zdroj: Deník/Jan Pořízek

Šestadvacetiletá Muchová vybojovala druhé turnajové čtvrtfinále za sebou, v únoru v Dubaji však k utkání kvůli zranění nakonec nenastoupila. V Indian Wells bude její příští soupeřkou wimbledonská šampionka Jelena Rybakinová.

Sestřih utkání mezi Karolínou Muchovou a Markétou Vondroušovou:

Zdroj: Youtube