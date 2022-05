Přestřelka velkohubých tenistů: Větší ryby na smažení a milionová výzva v ringu

Už jsou zase v sobě. Nevraživost mezi australskými bouřliváky Bernardem Tomicem a Nickem Kyrgiosem nemá hranice. Velkohubí tenisté se pustili do další slovní přestřelky. Zábavná válka slov by oba rivaly mohla dovést až do boxerského ringu.

Nick Kyrgios. | Foto: ČTK/AP/Koji Sasahara