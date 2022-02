Osmadvacetiletý Veselý se v Dubaji probojoval do hlavní soutěže z kvalifikace a díky postupu mezi čtyři nejlepší hráče se vrátí do první stovky světového žebříčku.

Djokoviče dnes porazil coby 123. hráč pořadí ATP a navázal na první vzájemný duel z roku 2016, v němž Srba senzačně zdolal ve třech setech na antuce v Monte Carlu.

Hello, my friend! Djokovič pozval Menšíka do Srbska

"Nikdy bych nečekal, že ho znovu porazím. Je to skvělý šampion," přiznal Veselý otevřeně v rozhovoru na kurtu. Změnu v čele žebříčku ale uvítal. "Myslím, že pro tenis je to skvělé, mít zase jednou novou jedničku. Nastupuje nová generace, to je úžasné," řekl.

Medveděv, který tento týden hraje na turnaji v Acapulcu, stane v čele žebříčku jako první hráč mimo "Velkou čtyřku" od roku 2004. Od té doby tenisový trůn drželi pouze Djokovič, Roger Federer, Rafael Nadal nebo Andy Murray.