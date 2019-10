Hlavní důvod? „Je to trochu zklamání, ale všechny jsme to čekaly. Jsou tam peníze,“ lakonicky okomentovala volbu WTA česká hvězda Karolína Plíšková. Ano, jde především o finance. Těch v Číně není nedostatek. Turnaj mistryň v jednom z průmyslových center Říše středu se letos může pochlubit odměnami v celkové výši 14 milionů dolarů.

Pro srovnání: jde o dvojnásobek loňského prize money, kdy se akce konala (naposledy) v Singapuru. Vítězka dvouhry si může v přepočtu přijít až na 110 milionů korun, což je nejvyšší odměna v historii nejen ženského, ale i mužského tenisu. Takovému přívalu peněz nemohla Praha, ale ani další města konkurovat.

Česká nadvláda

O co nejštědřejší podíl z obrovských odměn bude letos usilovat hned pět Češek. Loni jich sice bylo na Turnaji mistryň dokonce sedm, i tak se ale jedná o potvrzení trendu z posledních let: tenistky ze srdce Evropy prostě válejí.

Žádná jiná země nebude mít v Šen-čenu ani zdaleka tak početné zastoupení.

„Jsem velmi šťastná, že jsem se kvalifikovala,“ uvedla začátkem tohoto měsíce Petra Kvitová, která se na Turnaj mistryň probojovala posedmé v kariéře. „Bude to už třetí město, ve kterém si tento turnaj zahraji, takže se těším, co nám Šen-čen nabídne,“ dodala vítězka z roku 2011 (tehdy se klání konalo v Istanbulu).

Kvitová nastoupí ve dvouhře spolu s Plíškovou. V soutěži deblistek se představí Barbora Strýcová a loňské poražené finalistky Kateřina Siniaková s Barborou Krejčíkovou.

Rozpaky nad luxusem

A co tedy Šen-čen kromě špičkového tenisu nabídne? Nepochybně nablýskaný luxus, krásnou arénu, přesnou organizaci. Odvrácenou stranou turnajů v Asii, kterých rapidně přibývá, bývají poloprázdné tribuny a vlažná atmosféra. Nejde jen o Čínu, platilo to třeba i o singapurských zastávkách Turnaje mistryň.

„Nevím, jestli je to dobrá cesta, ale je to cesta, na které jsou peníze. A WTA je potřebuje,“ řekla ostřílená Strýcová pro Radiožurnál. Podobně hovoří i další tenistky. Vědí, že třeba v Evropě by je čekala „tenisovější“ atmosféra s poučenějším a nadšenějším publikem, ale zase ne tak luxusní podmínky.

Vedení ženského tenisu si je jisté, že směřování na Dálný východ je správný kurz. „Nejde jen o samotné peníze, ale i o to, že výše odměn indikuje zjevný rozvoj tenisu na celém světě,“ pochvaluje si šéf WTA Steve Simon. Vyjde mu sázka na Šen-čen?