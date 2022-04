K soudu dnes Becker dorazil s taškou, ve které měl sbalené věci. ​Po vynesení rozsudku se legendární Němec sesypal. Se slzami v očích sledovali verdikt soudu přítelkyně Lilian a dvanáctiletý syn Noah. Když soudkyně Deborah Taylorová oznámil trest, Beckerovi zrudly tváře a bez rouloučení se svými blízkými odešel za doprovodu ostrahy do vězení.

Becker byl odsouzen za provinění v insolvenčním řízení, jež probíhalo od roku 2017. Uznán vinným byl mimo jiné z neposkytnutí veškerého soupisu majetku a tajení dluhů. Už v roce 2002 byl Becker u soudu v Mnichově odsouzen k podmíněnému trestu a pokutě za daňové úniky.

Boris Becker, the six-time Grand Slam tennis champion, was sentenced to two and a half years in prison on Friday, after he was found guilty by a London court of hiding millions of dollars’ worth of assets and loans to avoid paying his debts. https://t.co/3jTem6N9Dj