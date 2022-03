Přes Rumunsko se dostaly do Francie, kde Dajana zazářila postupem do finále na turnaji v Lyonu. Ve čtyřhře navíc obě sestry nastoupily spolu – pro mladší Jastremskou šlo o debut mezi dospělými. Nyní jsou spolu na zámořském turnaji v Indian Wells.

Je jasné, že tenis pro ně v těchto dnech není tím hlavním. „Snažím se ze všech sil, abych sestru udržela v dobré náladě a v klidu. Vypadá, že je velká a silná, ale uvnitř je hodně citlivá a stýská se jí po rodičích,“ líčila Dajana Jastremská.

Bojí se ostřelování

Když ruská vojska přepadla Ukrajinu, celá rodina se doma v Oděse dva dny skrývala v garážích. Pak se obě sestry s matkou vydaly do Rumunska, hranice už ale překročily jen Dajana s Ivannou. Jejich máma se rozhodla vrátit k manželovi (bývalému volejbalistovi a oděskému radnímu). Od té doby jsou s nimi v kontaktu jen přes internet, který však na Ukrajině občas vypadává.

„Bydlíme v Oděse u moře v části města, kde se zatím nebojovalo. Ale je to tam nebezpečné, protože náš dům je jednou z nejlepších adres ve městě – je hodně vysoko a je na něj dobře vidět. A náš byt je až ve dvanáctém patře,“ bojí se Jastremská ostřelování.

Na turnajích se všude setkává s podporou, dokonce i od ruských soupeřek. Politiku prý neřeší. „Se všemi jsem v pohodě. Ptají se, jak je na tom rodina,“ tvrdí vítězka tří turnajů WTA.

Ruské prázdné fráze

Jiné ukrajinské hráčky to však tak pozitivně nevidí – do Rusek (a Rusů) se v Indian Wells ostře pustila třeba Marta Kosťuková, devatenáctiletá rodačka z Kyjeva. „Nikdo z nich za mnou nepřišel s tím, že je mrzí, co jejich země provádí naší zemi. Místo toho řeší hlavně to, že nesmějí provádět bankovní převody kvůli sankcím,“ řekla Kosťuková.

Fakt je, že ruské hvězdy jako Daniil Medveděv sice obecně odsuzují válku a vyzývají k míru, ale konkrétní slova o invazi na Ukrajinu scházejí. „Jejich slova jsou jen prázdné fráze, nic víc,“ myslí si Kosťuková.

Pokud jde o sestry Jastremské, ty si navzájem dodávají sílu a odvahu. „Nevím, kdy – a jestli vůbec – se vrátíme na Ukrajinu. Když válka skončí, uvidíme se s rodinou. Pokud neskončí, budeme dál létat z turnaje na turnaj,“ uzavřela Dajana Jastremská.