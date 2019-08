Tým českých dívek vystoupil na nejvyšší stupínek poprvé od roku 2003.

Český tým dívek ve složení Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová a teprve dvanáctiletá Brenda Fruhvirtová si na domácím šampionátu počínal naprosto suverénně. Jen semifinále s Kanadou přineslo vyrovnanější bitvu, kterou rozhodovala závěrečná čtyřhra.

Sobotní finále proti Spojeným státům české tenistky zvládly už po dvouhrách.

„Jsem za slečny moc rád, že se to takto povedlo. Já jsem byl optimista, věřil jsem, že to zmákneme,“ prohlásil kapitán českého týmu Tomáš Josefus.

První bod finále zařídila Brenda Fruhvirtová. I přes nečekaný problém, který ji potkal v úvodu zápasu. Hlavou totiž nešťastně zavadila o ukazatel skóre a způsobila si krvavé zranění.

„Rovnala jsem si struny, koukala se na raketu a hlavou jsem narazila do rohu scoreboardu. Ani to moc nebolelo, ale pak mi dala eso a já jsem si sáhla na hlavu a byla tam krev. Tak jsem si říkala, co to je?“ popisovala nevšední moment dvanáctiletá tenistka.

„Tekla jí z hlavy krev a pokud by se krvácení nepodařilo zastavit, tak bychom museli zápas skrečovat,“ líčil kapitán Josefus.

Naštěstí mohla mladá Češka pokračovat a zajistit svému týmu první finálový bod po výhře 7:5, 6:4, když dokázala otočit oba nepříznivě se vyvíjející sety.

„Po medical breaku bylo divné zase hrát, ale pak jsem se do toho opět dostala. Celkem mě to nakoplo, takže jsem chtěla vyhrát ještě víc,“ prohlásila Brenda Fruhvirtová.

TITUL NA TŘETÍ POKUS

Po ní šla na kurt její o dva roky starší sestra Linda, která ztratila za celý zápas jediný game a po proměněném mečbolu poklekla na prostějovskou antuku.

„Chtěla jsem to tady strašně vyhrát a konečně se to povedlo, do třetice dobrého,“ usmívala se Linda Fruhvirtová po vítězství 6:0, 6:1 nad Američankou Clervie Ngounoue.

„Loni to Lindě těsně uteklo, prohrála v závěrečné čtyřhře s Ruskem. Teď si to vykompenzovala. Do roka a do dne,“ doplnil kapitán Josefus.

CHLAPCI DOSÁHLI NA BRONZ

V sobotu byli úspěšní rovněž mladí čeští tenisté. V zápase o bronz domácí tým porazil Chorvatsko 2:1. V rozhodující čtyřhře bylo úspěšné duo Vojtěch Petr - Jakub Menšík, reprezentant prostějovského klubu.

Mistrovství světa tenisových družstev do 14 let, které se konalo na Hané již pojednadvacáté, se tak zapíše zlatým písmem do historie jako jedno z nejúspěšnějších.

Finále dívek

ČR – USA 2:0

B. Fruhvirtová – Driscoll 7:5, 6:4, L. Fruhvirtová – Ngounoue 6:0, 6:1.

Zápas o bronz chlapců

ČR – Chorvatsko 2:1

Velík – Dodig 6:3, 6:7 (3), 1:6, Petr – Prizmic 6:3, 6:3, Menšík, Petr – Jurina, Prizmic 7:5, 7:5.