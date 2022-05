4. Sebastian Korda (21 let, 30. místo na ATP)

Sebastian Korda.Zdroj: ČTK/ZUMA/Andrew Patron

Úspěšný pokračovatel tenisového klanu Kordů, jenž po svém otci zdědil nejen identický herní styl, ale rovněž mentalitu nezlomného bojovníka. Je mu teprve 21 let a už se po boku nadějných vrstevníků ohřívá v elitní světové třicítce. Loni v listopadu měl na raketě velký triumf na finálovém setkání mladé generace, vzácný skalp mu však na poslední chvíli ukradl španělský objev Carlos Alcaraz.

Se Sebastianem, u něhož v pasu najdete navzdory českým rodičům americké občanství, to ale nijak nezacloumalo. Měl totiž za sebou veleúspěšný rok, který vyšperkoval dalšími dvěma účasti ve finále velkých turnajů. V lednu to první prohrál, o čtyři měsíce později v italské Parmě už ale v rukou jímal premiérový titul na okruhu ATP Tour.

A když se poté v anglickém All England Clubu na travnatém setkání tenisové smetánky probojoval až do osmifinále, světová konkurence ihned zbystřila. Jméno Korda je po letech zase v kursu! Letošní ročník zahájil jednadvacetiletý mladík postupem do třetího kola na grandslamu v Austrálii, nyní střádá plány na blížící se párty v Paříži a Londýně, kde to nadějnému Amíkovi náramně sedí. Přijde onen očekávaný boom?

