Vítězka Turnaje mistryň, dvojnásobná šampionka z grandslamových turnajů a stříbrná medailistka z olympijských her v Londýně se vydala na novou dráhu – rodiče. Před dvěma lety se provdala za Fabrizia Sestiniho, letos v únoru pak oznámila, že je těhotná a přerušuje kariéru.

A dnes vyrukovala na svůj facebookový profil s fotografiemi šťastné rodinky, na kterých už nechyběla ani malá Isabellka. „Přivítejte na svět Isabellku. Na světě je pár dní a už nás oba zaměstnává víc, jak mě cokoliv kdy zaměstnávalo,“ promluvila i za tatínka.

„Zvládli jsme to ale všechno společně a mám to největší štěstí na světě a to nemluvím jen o tý prďole, co mě každý dvě hodiny budí, kouše do bradavek anebo potřebuje nějakou jinou přísně tajnou aktivitu, kterou zatím absolutně nezkušeně hledám a velmi často tápu,“ popsala se smíchem.



„Mluvím hlavně o Fabrim, který to celé dal a dává absolutně tak, jak jsem čekala a je to prostě můj božan,“ pochválila svého manžela a tatínka malé dcerky.