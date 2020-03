Jak se vůbec můžete v současnosti udržovat v kondici?

Je to dost těžké. Mám domácí karanténu už od chvíle, kdy jsem před týdnem přicestovala přes Vídeň domů z Ameriky. Měla jsem nakázanou karanténu, teď už ji musí dodržovat všichni. Izolovala jsem se od rodičů a nejsem u nich v Ivančicích, protože jsou starší a nechtěla jsem je nakazit v případě, že by se koronavirus projevil časem. Aktuálně jsem zdravá. Snažím se aspoň na bytě cvičit, abych neztratila kondici, kterou jsem si vybudovala.

Na Twitteru jste se podivovala, že musíte do karantény poté, co jste se vrátila domů přes Vídeň, na což reagoval ministr zahraničí Tomáš Petříček. Ozval se vám pak?

(Smích) Mě jen zarazilo, že lidi, co se mnou letěli z Ameriky do Mnichova a následně do Prahy, do karantény nemuseli, kdežto já po příletu do Vídně ano. Přišlo mi, že riziko přenesení možné nákazy bylo u všech stejné, zvlášť když jsme přestupovali v Německu, které má hodně nemocných. Ve Vídni jsem prošla rychle letištní kontrolou a potom jela přímo do České republiky. Ani jsem vlastně doopravdy nevěděla, co můžu a nemůžu. Tak jsem se zeptala. Ministr se mi ozval a vysvětloval mi situaci. Opatření jsou správná.

O přerušení tenisové sezony jste se dozvěděla chvíli před začátkem prestižního turnaje v americkém Indian Wells, který nakonec zrušili. Jak rozhodnutí vnímáte s odstupem?

Tehdy jsem neměla dost informací o stavu ohledně koronaviru. Zničehonic jsem se od jedné z hráček dozvěděla, že turnaj zrušili, ale nevěděla jsem, jestli se myslí kvalifikace, singl, debl. Překvapilo mě, že se něco takového mohlo stát. Když jsem do Ameriky letěla, byla jsem snad jediná s respirátorem. Na letišti žádné kontroly, nic. Tak mě to zaskočilo v souvislosti s tím, jaký klid tam před zrušením panoval.

Zároveň je jasné, že se neodehraje jarní antuková série turnajů v Evropě. French Open pořadatelé přesunuli na přelom září a října. Co na to říkáte?

Aspoň, že Roland Garros chtějí hrát letos. Ale zase to není úplně optimální, protože nebude po US Open (plánováno na přelom srpna a září - pozn. red.) moc času na přípravu. Stejně se uvidí až v průběhu roku, jak všechno bude.

Je pro tenistky přerušení sezony na minimálně čtvrt roku velký problém z hlediska financí?

Pro všechny tenistky jde o existenční problém. Je těžké nemít čtvrt roku žádný příjem. Pro všechny to bude problém. Zvlášť potom pro nás, co nemáme příjmy ze sponzorských smluv. A to přesto, že má člověk třeba menší tým lidí kolem sebe. Pro spoustu hráčů a hráček to bude strašné.

Jak se vás osobně dotkne zatím tříměsíční výpadek příjmu peněz?

Musím sáhnout do ušetřených prostředků, které jsem si nechávala na horší časy. Nepočítala jsem, že horší časy přijdou tak rychle, spíš jsem je chtěla využít až po kariéře. Nějak z toho budu pokračovat a doufám, že se pandemie rychle přežene. Teď je důležité především zdraví lidí.

Jak zaplňujete volné chvíle při karanténě?

Hodně spím. (smích) Dívám se na televizi, seriály a filmy. Mám předtištěné obrázky na vyšívání, ty zaberou hodně času. Do toho se snažím cvičit, aspoň trochu vařit a občas jen tak koukám z okna do přírody. Ale už mě to moc nebaví.