„Tentokrát naše sázka nevyšla. I když tam šance na vítězství byla. Kája Muchová byla trochu stažená. Na lavičce mi říkala, že to ze sebe nedokáže setřást. Pořád byla druhá a v takovém duelu potřebovala vést, aby to z ní spadlo. Hru na Golubicovou má, ale potřebovala by větší herní praxi, kterou letos neměla,“ řekl po utkání novinářům Pála.

U Plíškové litoval nevyužitých šancí ve druhém setu. „Měl jsem obavu, jak bude s Belindou stíhat mezihru. To bylo v pořádku, akorát jí nešel ze začátku servis. Nakonec se chytla a ve druhém setu měla setbol. Ve skutečnosti jich však bylo o hodně víc. Kdyby získala double brejk, už by set dohrála. V případné čtyřhře bychom měli největší šanci,“ doplnil Pála.

Šance na vítězství byla

Češky nenavázaly na předchozí výhry nad Polskem a USA ze základní skupiny. Se Švýcarkami vypadly v Poháru Billie Jean Kingové podruhé za sebou. Vloni neuspěly v Praze, kde prohrály 1:2.

„Byli jsme donuceni improvizovat a hodně věcí vymýšlet tím, že jsme se den před prvním utkáním ocitli ve čtyřech hráčkách a bez jasného deblového páru na všechna utkání. Proto beru naše vystoupení jako úspěch,“ vrátil se Pála k absenci Barbory Krejčíkové, jež se omluvila kvůli zraněnému zápěstí.

„Porazili jsme nejsilnější tým Ameriku a se Švýcarskem to bylo těsné. Pořád jsme museli hledat cestu, dvakrát se nám to povedlo, do třetice už ne. Škoda, měl jsem pocit, že finále s Australankami by mohlo být lehčí. Rozhodně byla šance vyhrát to tu celé,“ uvedl Pála.