Po Římu, Wimbledonu a Montrealu ale tentokrát finálovou sérii neprotáhla. V americkém Cincinnati, kde triumfovala už v roce 2016, skončila před branami finále. Přitom cesta byla schůdná.

V semifinále se Plíškové postavila až 76. hráčka světa Jil Teichmannová. Jenže světová čtyřka se nedokázala se švýcarskou divokou kartou vypořádat. Jak je to možné? O nějaký zkrat ani herní výpadek nešlo. Plíškovou zkrátka dohnala únava.

„Necítila jsem se nejlépe, nějak jsem neměla potřebnou energii,“ svěřila se po porážce 2:6, 4:6. „Bojovala jsem, ale nehrála jsem nejlepší tenis. To je ale normální vzhledem k tomu, kolik jsem toho odehrála,“ konstatovala někdejší světová královna.

Na pekelný program dojela v Ohiu i Barbora Krejčíková. Ta navíc kombinuje singl s deblem. Letošní vítězka Roland Garros odehrála v Cincinnati během dvou dnů šest zápasů – tři ve dvouhře a tři ve čtyřhře.

„Pro tělo je těžké, když končíte v jedenáct večer a začínáte v jedenáct ráno… Není v silách jakéhokoli sportovce jet šest zápasů během osmačtyřiceti hodin na sto procent,“ zlobila se Krejčíková. „Žádný sportovec není bezedný. Někde je limit a ten se u mě teď projevil.“

Smíšené pocity

Kvůli vyčerpání prý nemohla podat ve čtvrtfinále proti světové jedničce Ashleigh Bartyové z Austrálie optimální výkon. „Pocity mám hodně smíšené. Kvůli podmínkám, které tady pro mě udělali, jsem nemohla podat stoprocentní výkon. Z toho jsem zklamaná.“

Mimochodem – v Cincinnati musela vzdát jiná Češka Petra Kvitová, která měla žaludeční problémy.

Vyždímané tenistky teď potřebují před posledním grandslamovým vrcholem roku – US Open – načerpat sílu. Jenže moc času nemají. Na newyorském betonu ve Flushing Meadows se začne hrát už příští pondělí. „Přijde mi, že v létě je to maraton, který se nikdy nezastaví. Ale i když nehraju nejlíp, snažím se bojovat. Uvidíme, jak to půjde v New Yorku,“ dodala Plíšková.