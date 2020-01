Mezi hráčkami, které na svůj premiérový grandslamový titul stále čekají, vyčnívá Karolína Plíšková. Vytáhlá ranařka patří v elitní desítce WTA k tenistkám s nejstabilnější výkonností, vysněný triumf se jí však stále vyhýbá. Leccos však naznačuje, že letos by se mohla konečně dočkat.

„Nemůžu mít jiné ambice než vyhrát grandslam. Na dalších pár let to je můj cíl. Udělám pro to maximum,“ slibuje Plíšková, která absolvovala zimní přípravu pod vedením nového trenéra Daniela Vallverdua a cítí se nabušenější než kdy dřív. Dokonce zvažuje, že by kvůli svému velkému snu i letos vynechala olympiádu, na níž ještě nikdy nestartovala.

2. Kdo letos překvapí

Loňský rok nabídl řadu nečekaných mladých tváří v závěrečných kolech velkých turnajů. Byly mezi nimi i Češky: Markéta Vondroušová protančila do finále Roland Garros, na Wimbledonu zazářila Karolína Muchová. Letošek by vzhledem k extrémní vyrovnanosti ženské špičky mohl nabídnout něco podobného.

Tajným tipem mezi nastupujícími hvězdičkami by mohla být mimořádně talentovaná teenagerka z Ukrajiny Dajana Jastremská. Miláčkem fanoušků pak zůstává zázračná Američanka Coco Gauffová, které bude v březnu teprve 16 let. Stále tak smí odehrát jen omezený počet turnajů WTA.

3. Vyrovná Serena rekord?

V kariéře vyhrála co se dalo, jeden milník ale Sereně Williamsové ještě zbývá. S 23 grandslamovými tituly ve dvouhře jí schází jediné vítězství, aby vyrovnala historický rekord legendy 60. a 70. let Margaret Courtové.

Potíž je v tom, že americké veteránce se poslední dobou ve finálových duelech čtyř největších turnajů moc nedaří. Poslední čtyři zápasy o titul prohrála, a její soupeřky tak už dobře vědí, že někdejší suverénka je k poražení. Serenino železné odhodlání ale napovídá, že minimálně jeden grandslam ještě vyhraje. Byť je jí už 38 let.

4. Ustojí kometa tlak?

Kometou loňského roku byla bezesporu Bianca Andreescuová, která svou průlomovou sezonu vyšperkovala titulem z US Open. Mnozí v ní vidí budoucí světovou jedničku a vládkyni ženského tenisu. A to včetně Sereny Williamsové, která s mladičkou Kanaďankou v newyorském finále prohrála.

„Bianca se mi hodně podobá. Obě jsme vášnivé bojovnice, které se nikdy nevzdávají,“ řekla Američanka. Andreescuovou zdobí i značné sebevědomí. Jediné, co by ji tak mohlo přibrzdit, je zdraví: o část loňské sezony přišla kvůli zranění, nedohrála ani Turnaj mistryň.

5. Vrátí se Ósakaová na vrchol?

Mezi tenisovými hvězdami se vyjímá hodně výrazně. A nejen svým exotickým zjevem: Naomi Ósakaová nemá povahu rvavé šampionky, která si jde tvrdě za svým. Vymyká se svou uzavřeností a stydlivostí na veřejnosti, stejně jako poněkud komplikovanou povahou.

Zkraje loňského roku vyhrála Australian Open a stala se světovou jedničkou, pak však zabředla do herní krize. Vystřídala během krátké doby několik trenérů a svěřila se, že ji tlak a očekávání veřejnosti ničí.

Koncem sezony už ale znovu našla formu i chuť do tenisu. „Hodně jsem se za ten rok naučila. Hlavně to, jak mít vliv na věci okolo mě,“ řekla Japonka. Pokud jí to vydrží, bude na každém grandslamu patřit k favoritkám. A olympiáda se koná v Tokiu…