Nepříjemný start týdne mají za sebou pořadatelé tenisového turnaje ženského okruhu WTA v Praze. V pondělí se totiž kvůli počasí nedostala na kurty ani jedna hráčka, kvůli nemoci se navíc odhlásila nasazená jednička Karolína Plíšková.

Turnaj J&T Banka Prague Open přišel o hlavní hvězdu. Karolínu Plíškovou nepustí do hry záhadný virus. „Věděli jsme trošičku dřív, že její stav je komplikovaný. Kája chtěla počkat do poslední chvíle, ale výsledky krve jsou bohužel špatné. Dokonce bere kortikoidy, které jsou normálně zakázané, takže se to muselo nahlásit na WTA,“ prohlásila ředitelka turnaje Petra Černošková.