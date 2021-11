Sombrera, kytary, lkající žestě a melodie tradičních mexických lidovek: přivítání nejlepších tenistek světa na letišti v Guadalajaře nenechává na pochybách, v jaké zemi se zcestovalé hráčky zrovna ocitly.

Přiklepnutí prestižního Turnaje mistryň právě Mexiku sice vyvolalo mnohá nechápavě pozdvižená obočí, ale fakt je, že klání v oblasti vyhlášené tequilou má alespoň styl…

To totiž u tradičního závěru sezony WTA nebývá pokaždé zvykem. Bohatě dotovaná akce se jakýmsi putovním cirkusem – Guadalajara je od roku 2000 už devátým městem, v němž se Turnaj mistryň koná. Někde se tenistkám líbilo více, někde méně. Různé je to se zázemím, s prostředím a především s obecenstvem.

„Hlavně aby chodili lidi, to je hlavní. V Číně totiž skoro nechodili, i když to bylo celkem dobře zorganizované a byly tam neskutečné prize money,“ řekla Karolína Plíšková, která se na finále WTA kvalifikovala popáté.

Nadmořská výška jako výzva

Do čínského Šen-čenu se akce přestěhovala v roce 2019, lukrativní kontrakt byl uzavřen na deset let. Jenže loni byl turnaj zrušen a i letos bylo jeho pořádání v zemi, odkud se do světa rozšířila pandemie koronaviru, nereálné. Vedení WTA tak hledalo náhradu a k překvapení mnohých padla volba na Guadalajaru, kde se v minulosti žádná větší tenisová sláva nekonala, jen menší klání letos na jaře.

„V situaci, která byla hodně nejasná, jsme měli plán A, plán B a plán C. Rozhodně jsme nechtěli turnaj druhý rok po sobě rušit, jenže podmínky se neustále měnily,“ uvedla Micky Lawlerová, prezidentka WTA, pro list New York Times.

Mluvilo se třeba o Hong Kongu a dalších místech, ovšem nakonec došlo na plán D, tedy Mexiko. „Už jsme neměli moc na výběr a pořadatelé v Guadalajaře přišli s výborným řešením,“ popsala Lawlerová.

Samy hráčky jsou na rozpacích. Hrát se bude v nadmořské výšce přes 1500 metrů, což samozřejmě ovlivní fyzickou výdrž tenistek i chování míčků. Světová jednička Ashleigh Bartyová se raději odhlásila a už se doma v Austrálii chystá na první grandslam roku 2022.

Předpokládá se, že nezvyklé podmínky by měly nahrávat především ranařkám s výborným podáním, jako je právě Plíšková. „Uvidíme, nerada bych svou hru moc měnila. Věřím, že když si včas zvyknu, tak mi zdejší podmínky můžou sedět,“ myslí si česká hvězda, která na Turnaji mistryň už třikrát postoupila do semifinále.

Český souboj ve skupině

Dvakrát to bylo v Singapuru, kde se jí líbilo o dost víc než v Šen-čenu. Teď je dějiště pro všechny účastnice velkou neznámou, což pochopitelně zvýhodňuje debutantky. „Je fakt, že když se vracíme někam, kde už jsme hrály, tak víme, jaký je tam kurt, zažily jsme všechny ty věci okolo a můžeme se víc uvolnit,“ míní Plíšková.

Mezi zelenačkami (tedy v singlu) je i Barbora Krejčíková, která kromě toho nastoupí spolu s Kateřinou Siniakovou i ve čtyřhře. Už proto moc neřeší, kde se bude hrát.

„Já jsem prostě šťastná, že jsem se dostala na finálový turnaj. Vždycky jsem chtěla hrát s těmi nejlepšími hráčkami, abych viděla, jak na tom v porovnání s nimi jsem,“ povídala šampionka Roland Garros.

Los základních skupin si lehce zažertoval: Plíškovou a Krejčíkovou totiž čeká vzájemný souboj. Spolu s nimi jsou ve skupině s libozvučným jménem Teotihuacán ještě Španělka Garbiňe Muguruzaová a Estonka Anett Kontaveitová. „S Barborou jsme léta nehrály, ale měla vynikající rok a jsme krajanky, takže tam samozřejmě bude extra tlak,“ řekla Plíšková.

Los Turnaje mistryň v Guadalajaře:



Dvouhra:



Skupina Chichén Itzá: Aryna Sabalenková (1-Běl.), Maria Sakkariová (4-Řec.), Iga Šwiateková (5-Pol.), Paula Badosaová (7-Šp.).

Skupina Teotihuacán: Barbora Krejčíková (2-ČR), Karolína Plíšková (3-ČR), Garbiňe Muguruzaová (6-Šp.), Anett Kontaveitová (8-Est.).



Čtyřhra:



Skupina El Tajín: Krejčíková, Siniaková (1-ČR), Sie Šu-wej, Mertensová (4-Tchaj./Belg.), Guarachiová, Krawczyková (6-Chile/USA), Fichmanová, Olmosová (8-Kan./Mex.).

Skupina Tenochtitlán: Aojamaová, Šibaharaová (2-Jap.), Melicharová, Schuursová (4-USA/Niz.), Stosurová, Čang Šuaj (5-Austr./Čína), Juraková, Klepačová (7-Chorv./Slovin.).