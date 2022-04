Na první pohled je zřejmé, že dlouholetý kapitán českého týmu Petr Pála se tentokrát musí obejít bez osvědčených harcovnic Petry Kvitové a Karolíny Plíškové, schází také světová dvojka Barbora Krejčíková a její parťačka ve čtyřhře (a jednička deblového žebříčku) Kateřina Siniaková. Částečně za to můžou zranění, částečně dohoda s kapitánem.

„I tak máme v týmu pět fantastických holek, což ukazuje naši sílu,“ těší Pálu. Personálnímu složení aktuální pětice je přizpůsobeno i místo konání zápasu. Místo obvyklé haly a tvrdého kurtu, vyhovujícího ranařkám Plíškové a Kvitové, padla volba na Štvanici a antuku. „Pevně věřím, že to bude naše výhoda,“ očekává kapitán.

Duel s Velkou Británií se ovšem neuskuteční na slavném velkém centrkurtu, kde momentálně antuka není. Hrát se bude o pár metrů vedle na menším dvorci s kapacitou 800 diváků. „Jsem si jistý, že když bude plno, atmosféra bude i tak příjemná,“ řekl Pála.

Právě kouzlo domácího prostředí mělo citelný vliv na obří úspěchy českých tenistek v uplynulých ročnících prestižního týmového klání. V letech 2011 až 2018 triumfovaly hned šestkrát, z toho čtyřikrát se finále konalo v bouřící pražské O2 areně. Tam se loni uskutečnila i premiéra nového formátu pro dvanáct týmů, Češky trochu překvapivě nepostoupily ze skupiny.

To by letos v listopadu (o dějišti finálového turnaje se teprve rozhodne) rády napravily, ovšem nejprve si musejí poradit s Britkami v čele s Emmou Raducanuovou, senzační vítězkou loňského US Open. Od té doby sice na kurtech moc nezáří, ale o jejím talentu není sporu. „Když vyhrála grandslam, tak asi bude nebezpečná,“ pousmál se Pála.

Češky jsou na Štvanici favoritkami, jejich soupeřky nemají v Praze kromě Raducanuové žádnou jinou tenistku v první stovce žebříčku WTA. Hraje se v pátek a v sobotu do tří vítězných bodů. V případě stavu 2:2 bude rozhodovat čtyřhra.