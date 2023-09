Česká teenagerka dobývá svět. Valentová všude nosila raketu, chtěla porazit tátu

Dokázala to, co se ani Karolíně Muchové a Markétě Vondroušové na letošním US Open nepodařilo. Tenistka Tereza Valentová se na americkém grandslamu probojovala až do finále mezi juniorkami. Šestnáctiletá senzace sice premiérový titul na majoru nevybojovala, všechny ale přesvědčila, že v budoucnu může dokázat velké věci.

Tereza Valentová ve finále juniorky US Open | Foto: ČTK/AP Photo/Charles Krupa