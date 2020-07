Ani vedení 5:1 málem nestačilo týmu Karolíny Plíškové k vítězství na druhé zastávce Tipsport Elite Trophy.

Růžový výběr Petry Kvitové vstupoval do závěrečného dne za stavu 3:5, skóre dokonce otočil, ale v rozhodující čtyřhře exhibiční obrat nedokonal. Černý tým tak triumfoval poměrem 7:6.

Na úvod středečního dne přesekla vítěznou šňůru Kristýny Plíškové Kateřina Siniaková, která tak soupeřce dokonale vrátila porážku z pražského klání Elite Trophy.

„Jsem spokojena, měla jsem jí co vracet. Cítila jsem se dobře. V týmu je skvělá atmosféra, bojujeme do posledního míčku. Takže je jenom pozitivní, že to stahujeme, budeme chtít víc,“ slíbila Siniaková.

Její slova si vzala za svá Barbora Strýcová. Souboj s ve formě hrající Terezou Martincovou bavil prostějovské publikum na maximum. První set ovládla 133. hráčka světa, ve druhé sadě už ale dominovala světová jednička v deblu.

Strýcová zvítězila 4:6, 6:3 a v super tiebreaku 10:6. A hlavně srovnala stav prostějovského klání na 5:5.

„V podstatě jsem se necítila celý zápas. Věděla jsem, co mám hrát, ale nefungovalo mi to. Ze začátku mi absolutně nefungovaly nohy, což je pro můj tenis klíčová věc. U všech balonů jsem byla pozdě, ani ruce mi tak nešvihaly,“ přiznala Barbora Strýcová.

Nakonec si přesto vynahradila pondělní těsnou porážku s Karolínou Muchovou.

„Nějak jsem se do toho dostala a obrátila to ve svůj prospěch. To se cení, hrát blbě a vyhrát. Takové zápasy vám moc pomůžou mentálně,“ dodala 34letá rodačka z Plzně.

VYPADALO TO NA OBRAT

Následovalo další velkolepé a dramatické představení. Barbora Krejčíková coby 115. hráčka světa dokonale zaskočila hvězdu černého týmu Karolínu Muchovou (26.) v prvním setu a překvapení pak dotáhla do zdárného konce v super tiebreaku.

Růžový tým tak rázem před závěrečnou čtyřhrou, která měla cenu dvou bodů, byl ve výhodné pozici, krůček od vítězství. Do hry totiž vyslal snový deblový pár Strýcová/Krejčíková. Jenže první set patřil Muchové s Markétou Vondroušovou. Strýcové s Krejčíkovou pak ve druhé sadě nestačilo ani vedení 5:0. Černý pár srovnal a v tiebreaku rozhodl o celkovém vítězství pro tým Plíškové.

Prostějovskou zastávku Elite Trophy sledovali vzhledem k obsazení fanoušci tenisu na všech kontinentech.

Zásadní je také charitativní dopad celé akce. Za každý odehraný míček putuje stokoruna na dobrou věc. První zastávka na pražské Štvanici tak do kasičky přinesla 128 300 korun. Ta vyrovnanější prostějovská pak 293400 korun.

Úvodní klání v Praze ovládl černý tým poměrem 7:4 na zápasy. Nyní tak už celkově vede 2:0. Na Štvanici by se mělo v červenci hrát ještě dvakrát.

Středeční výsledky:

Růžový tým – Černý tým 6:7

Kateřina Siniaková (54.) – Kristýna Plíšková (69.) 7:5, 6:4

Barbora Strýcová (31.) – Tereza Martincová (133.) 4:6, 6:3, 10:6

Barbora Krejčíková (115.) – Karolína Muchová (26.) 6:4, 3:6, 11:9

Krejčíková, Strýcová – Muchová, Vondroušová 4:6, 6:7(5)