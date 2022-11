Titul má na dosah. Lehečka postoupil při debutu na Turnaji mistrů do finále

Skvělá zpráva pro český tenis! Mladý objev Jiří Lehečka postoupil na prestižním Turnaji mistrů pro hráče do 21 let do finále, když v úvodním semifinále porazil Švýcara Dominica Strickera 4:1, 4:3, 2:4, 4:1. V přímém souboji o titul vyzve v sobotu večer amerického favorita Nakashimu, kterému bude moct oplatit porážku ze základní skupiny.

Jiří Lehečka z ČR v semifinále Turnaje mistrů pro tenisty do 21 let v Miláně | Foto: ČTK