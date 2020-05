Scéna druhá: Navrátilová v pozici legendy vítězí ve finále mixu US Open v roce 2006. Symbolické loučení s fantastickou kariérou.

„Ano, byl to můj poslední zápas. Žádné další nepřijdou,“ usmívala se bezmála padesátiletá Navrátilová, která svůj poslední (celkově 59.) grandslamový titul vybojovala po boku deblového specialisty Boba Bryana.

Aby té symboliky nebylo málo, naturalizovaná Američanka ve finále uspěla proti české dvojici Květa Peschkeová a Martin Damm. „Říkala jsem si, že na kurtu jsou vlastně dva Američani a tři Češi, bylo to takové zamotané,“ poznamenala pražská rodačka.

„Mám za ta léta spoustu krásných vzpomínek, vždyť jsem hrála tak dlouho. Cítím, že bych klidně mohla ještě pár let pokračovat, fyzicky na to stále mám, ale jednou prostě musí přijít chvíle, kdy si člověk řekne dost,“ dodala Navrátilová.

Bojovnice i mimo kurt

V tenisové vytrvalosti nemá konkurenci. Na kurtech zářila už ve druhé polovině 70. let, zažila několik ér. Soupeřky okolo ní se střídaly, padl i komunistický režim, před kterým utekla za velkou louži, ona však pořád hrála a sbírala tituly. Celkem vyhrála 18 grandslamů ve dvouhře, rekordních 31 ve čtyřhře a dalších deset v mixu.

A to ještě byla v roce 2006 na svém posledním US Open zklamaná, že v ženském deblu to společně s Naděždou Petrovovou k vítězství nedotáhla. „To jsem si samozřejmě přála také, ale celkově to dopadlo výborně,“ uvedla Navrátilová.

Jedna z nejúspěšnějších tenistek všech dob měla na vývoj sportu značný vliv nejen svými výkony na kurtech, ale také působením v zákulisí.

Jako jedna z prvních hráček se otevřeně přihlásila ke své homosexualitě a od té doby ohnivě hájí práva gayů a leseb. Často se také vyslovuje k politice (ostře kritizuje především republikánské prezidenty) a angažuje se ve veřejném životě.

Sereny je jí líto

Nezanevřela ani na tenis, který stále komentuje. Prožívá tak i současnou turnajovou pauzu. Mrzí ji hlavně zrušení Wimbledonu, který jen v singlu opanovala devětkrát. A lituje své neméně slavné pokračovatele Rogera Federera a Serenu Williamsovou, že kvůli koronavirové panice přicházejí o blyštivý závěr kariér.

„Na jejich místě bych šílela,“ přiznala Navrátilová nedávno. „Pro Rogera nebo Serenu jde o ztracený čas. Ztratili velkou šanci vyhrát další grandslam, mladší už nebudou. Hlavně pro Serenu mohl být letošní Wimbledon největší šancí na vyrovnání rekordu,“ připomněla to, že Williamsová ztrácí jediný titul na historický rekord Margaret Courtové.



Proti prezidentu Trumpovi



S rušením turnajů přišla Martina Navrátilová o možnost komentovat zápasy, o to ostřeji však vyjadřuje své názory na politiku současné americké vlády. Není tajemstvím, že tenisová legenda nemůže prezidentu Donaldu Trumpovi přijít na jméno, stejně jako když před lety kritizovala počínání George W. Bushe.



„Konečně jsme v něčem první,“ ironicky napsala, když se USA dostaly do čela světového pořadí v počtu nakažených koronavirem. Podle Navrátilové se Trump soustředí jen na své znovuzvolení do úřadu a rostoucí počet obětí pandemie je mu lhostejný.



Ostatně už po Trumpově vítězství ve volbách před čtyřmi lety zhrzená Navrátilová uvedla: „Věděla jsem, že je Amerika rasistická, ale ne, že tak hodně. A netušila jsem, že je Amerika takhle sexistická.“



Od té doby slavná tenistka nevynechá jedinou příležitost Trumpa zkritizovat.