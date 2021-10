A protože nemá na pokoji balkon, rozhodl se dát boty vyschnout ven přes noc pod auto, které se svým týmem v Kalifornii využívá. "Když jsem ráno přišel k autu, boty byly pryč. Musel jsem si jít koupit nové, jiné, než normálně nosím, což není konec světa, ale ani to není ideální. A když jsem se připravoval na trénink, zeptal se mě můj fyzioterapeut, 'kde máš snubák?'" popsal Murray okamžik, kdy mu došlo, že má problém.

"Včera večer jsme byli v Indian Wells na večeři, a když jsem se vrátil do pokoje, nevonělo to tam moc vábně. Nechal jsem tam svoje tenisky. Venku je 38-39 stupňů, takže ty boty byly vlhké, zapocené a smradlavé," popsal Murray.

Murray si od svatby s Kim Searsovou v roce 2015 šněruje do tenisek snubní prsten na tréninky i zápasy. Nejinak tomu bylo i v Indian Wells, kde ho v prvním kole čeká Francouz Adrian Mannarino.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.