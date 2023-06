Opravdovou tenisovou lahůdku přichystali organizátoři UniCredit Czech Open v Prostějově před sobotní finále singlu. Na zaplněném centrálním kurtu si to i před daviscupovým kotlem rozdali v exhibičním utkání Tomáš Berdych a 17letý domácí naděje českého tenisu Jakub Menšík.

Exbibice UniCredit Czech Open Tomáš Berdych - Jakub Menšík | Video: Deník/Ivan Němeček

Tomu všemu navíc přihlížel nejúspěšnější tenista československé historie Ivan Lendl. Návrat Berdycha na kurt skončil výhrou bývalé světové čtyřky 3:2 na gemy. „Bylo to skvělé, nezranil jsem se, párkrát jsem to dal i přes síť. To bylo dnes cílem. Jsem rád, že to tak dopadlo,“ vtipkoval po zápase 37letý Tomáš Berdych. Pak ale zvážněl.

„Snažil jsem se to pojmout tak, aby to jako tenis vypadalo. Ne že se na sebe budeme jen tak usmívat, na to mám dost času. Ještě bych ze sebe měl ještě něco tenisového vydolovat,“ zmínil rodák z Valašského Meziříčí. Jako soupeře si dlouho před turnajem sám vybral 17letého prostějovského rodáka Jakuba Menšíka, který má našlápnuto mezi elitu a na Czech Open letos skončil ve čtvrtfinále.

„Když jsme s panem Černoškem řešili, jak to udělat, říkal jsem, pojďme vzít Kubu, který je odsud, mladý a dere se nahoru. Mělo to dobrý příběh a myšlenku. Myslím, že se to povedlo,“ řekl Berdych.

Jakub Menšík si tak mohl užít zápas před kulisou, jakou doposud nezažil. A hlavně se postavil velkému vzoru, který kdysi s tatínkem sledoval jen v televizi.

„Nečekal jsem tolik fanoušků, přišel i daviscupový kotel. Vnímal jsem to já i Tomáš, mělo to jinou atmosféru. Bylo to speciální, dokonalé, skvěle připravené,“ rozplýval se Menšík.

Czech Open má překvapivého vítěze

Po exhibici následovalo finále singlu. V českém derby se nakonec z výhry 6:4 a 6:2 radoval loňský finalista Dalibor Svrčina, který dokonale zaskočil favorizovaného Tomáše Macháče.

„Jsem strašně rád, že jsem vybojoval psychicky náročné finále. Oba se dobře známe a nervy hrají roli. Před turnajem jsem ani nevěděl, jestli se dostanu do hlavní soutěže. S titulem jsem vůbec nepočítal, nedokázal jsem si to představit,“ přiznal šťastný Svrčina, který na prostějovském challengeru slavil největší titul kariéry.

Finále singlu Czech Open 2023:

DALIBOR SVRČINA (232.) – TOMÁŠ MACHÁČ (127.) 6:4, 6:2