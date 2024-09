„Jsem přece Terminátor,“ prohodil Tomáš Macháč na olympiádě v Paříži, kde v nabitém programu zvládl hrát singl, double i mix. V něm to po boku Kateřiny Siniakové dotáhl až ke zlatu. Jenže český tenista není žádný stroj a na konci náročné sezony mu došly síly. Zápas Davis Cupu musel skrečovat. Kvůli silných křečím ani nebyl schopný stát na nohou a do šatny ho museli odnést.

Češi v úvodním utkání skupiny Davisova poháru podlehli ve Valencii domácím Španělům jednoznačně 0:3 na zápasy. Macháč byl přitom blízko senzačnímu vítězství. Nad světovou trojkou a čtyřnásobným grandslamovým šampionem Carlosem Alcarazem vedl 1:0 na sety, ale pak musel kvůli zdravotním trablům na začátku třetí sady vzdát.

„Vždycky rád reprezentuju, jsem srdcař a kdyby to nebylo až tak vážné, tak bych se po tom kurtu i plazil. Ale chytil jsem křeč do celého těla, nemohl jsem se ani pohnout. Prostě už to nešlo,“ soukal ze sebe zklamaný Macháč.

Musí najít příčinu

„Macháč odehrál neuvěřitelný první set, možná nejlepší v jeho daviscupové kariéře, ale pak začal mít křeče. Na turnajích hraje dlouhé zápasy bez křečí, ale v Davis Cupu se mu to stalo potřetí nebo počtvrté. A to je pak těžké hrát se třetím hráčem světa,“ řekl daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil webu tenisovysvet.cz.

Křeč přitom Macháč nedostal v Davis Cupu poprvé. „Myslel jsem si, že se z toho Tomáš může dostat, ale když jsme vyšli ven, tak ho chytily křeče do celého těla. Vloni se mu to stalo proti Jižní Koreji, kdy hrál proti tenistovi ze třetí stovky žebříčku. Něco to naznačuje, musíme najít příčinu,“ přemítal zkušený lodivod.

Nad českou jedničkou teď visí otazník, jestli bude schopna nastoupit. Už ve čtvrtek čeká český tým souboj s Austrálií, kterou musí porazit. „Snad bude v pořádku, ale hrajeme hned druhý den. A když je člověk v takových křečích, tak se jen těžko dokáže hýbat,“ pokrčil rameny Navrátil.