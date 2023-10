Dva týdny snů. Tenista Macháč si podmanil Francii a vybojoval kariérní maximum

Skvělou formu předvedl už na nedávném Davis Cupu ve Španělsku, kde pomohl českému výběru k vytouženému postupu do čtvrtfinále. Dvaadvacetiletý tenista Tomáš Macháč si však vítěznou náladu převezl i do Francie, kde v uplynulých týdnech absolvoval dva challengery v řadě. Závěrečný účet rozjetého českého mladíka? Titul v Orleans, titul v Mouilleronu-le-Captif. A jako sladká odměna životní posun do osmé desítky světového žebříčku.

Český tenista Tomáš Macháč. | Foto: Profimedia