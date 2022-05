2) Andre Agassi (French Open 1999)

Andre Agassi.Zdroj: ČTK/AP/Euler Michel

Do jeho grandslamové sbírky mu tehdy zbýval jediný triumf. Ano, právě ten pařížský. Na antuce ve Francii se americkému dravci Agassimu příliš nedařilo, přestože se na počátku 90. let ocitl jako obrovský talent hned ve dvou finálových bitvách. Ty však ke vší smůle prohrál. Ještě v roce 1996 se pak honosil jako světová jednička, jenže poté přišla řada osobních i zdravotních problémů a americká legenda se propadla až do druhé stovky žebříčku.

Nastal rok 1999 a s ním i velký Agassiho comeback. Lépe řečeno, comeback všech comebacků. Do pařížského turnaje vstupoval jako třináctý nasazený, žádné velké naděje mu tak rozhodně věštěny nebyly. Ale touha ještě aspoň jednou dokázat, že je ze všech nejlepší, byla mnohem silnější než názory jeho okolí. Agassi zvládl postupně překonat všechny překážky a když v semifinále přemohl tehdejší slovenské překvapení Dominika Hrbatého, zbýval jeden poslední krůček.

Ve finálovém střetnutí se Američan střetl s podobně zaskočeným Ukrajincem Medveděvem, až stým hráčem na světě. V utkání dokonce prohrával 2:0 na sety, avšak svého snu se ani tentokrát nevzdal. Duel fantasticky otočil a po několikahodinové bitvě mohl slavit pařížský triumf. V absolutním nepochopení a pláči štěstí zároveň. „Tohle je ten nejlepší pocit, jaký jsem kdy na tenisovém kurtu zažil,“ přiznal v rozhovoru pro New York Times.

Zdroj: Youtube