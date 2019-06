Nyní se však Maria Šarapovová a Eugenie Bouchardová trápí okolo 80. místa žebříčku WTA. Byla to velká senzace, když se v roce 2014 probojovala mezi nejlepší světové tenistky Kanaďanka Bouchardová. První turnajové vítězství, semifinále Australian Open i Roland Garros, a dokonce finále Wimbledonu. To vše během půl roku.

Možná si ještě pamatujete na její souboj s Petrou Kvitovou. Zatímco však česká vítězka travnatého grandslamu od té doby uspěla na patnácti turnajích, Bouchardová ani na jednom. Tenisový potenciál nedokázala naplnit.

Špatný přístup

Postupně tak klesala ze svého kariérního maxima, čímž bylo páté místo na konci onoho úspěšného roku. Nepomohla jí ani nehoda na US Open 2015, kde před osmifinálovou bitvou uklouzla po mokré podlaze a způsobila si otřes mozku. Loni v červnu dokonce figurovala na hranici druhé stovky. „Jde o takový klasický scénář, kdy se život rychle změní. S velkými kontrakty, sponzory a pozorností. Nebyla na to prostě připravená,“ uvedl expert Sam Smith.

Z Bouchardové se tak stala průměrná tenistka, která od roku 2016 nedokázala přejít třetí kolo na grandslamech. Pozornost budila spíše odvážnými fotografiemi na sociálních sítích.

Letošní rok odstartovala na turnaji v Aucklandu, kde všichni mohli slyšet, jak ji trenér sepsul v přímém přenosu během porady. „Kouč byl hodně naštvaný. Musím na tom pracovat, pokud se chci posunout,“ uvedla.

Zatím však zůstalo jen u slov…

Dlouhá pauza Rusky

Ústup ze slávy prožívá také pětinásobná grandslamová šampionka Maria Šarapovová. Dvaatřicetiletá tenistka se od dopingové kauzy v roce 2016, po které následoval patnáctiměsíční trest, nedokázala vrátit mezi nejlepší. Problémem jsou především zranění.

Kvůli trablům s ramenem se Ruska dostala do akce minulý týden na turnaji na Mallorce až po čtyřměsíční pauze. „Každý zápas je pro mě test. Určitě ale mám nějaká očekávání. Když jdu na kurt, chci předvést nejlepší výkon,“ prohlásila.

Návrat do užší špičky však pro ni zatím nevypadá příliš nadějně. Těžkou hlavu si z toho ale zřejmě nedělá.

„Když jste teenager, máte pár stovek dolarů a nevíte, co bude. To je mnohem těžší, než když vám je třicet a máte možnost dělat v životě cokoli chcete,“ uvedla Ruska. Obě trápící se tenistky mají stále možnost ukázat, že je zatím brzy na to je definitivně odepsat. Již příští týden začíná Wimbledon, na kterém slavily největší úspěchy.