Po roce zase trochu elegance? Tak na to letos v areálu Wimbledonu nejspíš zapomeňte. Začátek tradičního travnatého grandslamu je sice teprve za dveřmi, už teď je však téměř jisté, že letos to žádný svátek klidu na Britských ostrovech rozhodně nebude.

Kolektivní vina, kolektivní trest? Putinův stín dosahuje až na Wimbledon

Důvod? Pochopitelně válka na Ukrajině a sankce, kterým čelí ruští sportovci. Tenisový svět k nim totiž přistoupil tak trochu po svém. Rusové a Rusky (a jejich běloruští kolegové) smějí hrát sice bez státních symbolů, ale jinak prakticky neomezeně. Ostatně tak to bylo i na nedávném Roland Garros.

Jenže pořadatelé londýnského grandslamu se (ne bez přispění politiků) rozhodli vydat úplně jinou cestou. A bohužel pro východní kolegy nepříliš příjemnou. „Ruští a běloruští sportovci mají zákaz startovat na letošním Wimbledonu,“ zaznělo jednoznačně. A spustil se nevídaný povyk.

Exhibice jako zvláštní kompromis

Takové rozhodnutí čekal zřejmě jen málokdo, ale stejně přišlo. Mezi tenisovými nadšenci už to pomalu ale jistě vřelo, přitom to úplně „nejlepší“ bylo teprve na cestě. Ke stolu totiž ochotně přisedly tenisové asociace ATP a WTA, aby do pomyslného kotle ještě trochu přihodily.

A celý zamotaný kruh ohledně letošního Wimbledonu se zase pro jednou roztočil. Turnaj bez účasti ruských a běloruských hráčů? Dobře, souhlasíme, ale jedině bez zisku jakýchkoliv bodů. Jinými slovy učiníme z mítinku nosícího nálepku věčného gentlemanství takovou malou exhibici.

Vznikl tak rádoby kompromis, který se však mezi současnými i bývalými tenisty s přílišnými ovacemi rozhodně nesetkal. Někteří zaujímají k letošnímu ročníku odmítavé postoje, jiní jen nevěřícně kroutí hlavou a s povzdechem vyhlíží krutou realitu, jež je po skončení Wimbledonu čeká a nemine.

Světová jednička Novak Djokovič přijde po neodehraném Australian Open o další stovky důležitých bodů, tenisové legendy Serena Williamsová s Rogerem Federerem zase nejspíše definitivně opustí světové žebříčky. A případů, v nichž hrají hlavní roli otloukánka právě tenisté, byste na okruhu našli o mnoho více.

Vyloučení Rusů z Wimbledonu? Šílené, řekl Djokovič. Navrátilové to rve srdce

Boj o body i vlastní image

Tak třeba takový maďarský tenista Marton Fucsovics dokráčel na loňském Wimbledonu překvapivě až do čtvrtfinále, letos však o všechno přijde. A má prostě smůlu. „To myslíte vážně na ATP Tour? Z 60. místa klesnu automaticky na 130. Opravdu děkuji,“ rozčiloval se na svém Instagramu.

Na obhajobu bodů se těšila i česká zástupkyně Karolína Plíšková, na finálovou jízdu z uplynulé sezony ale z hlediska žebříčkových bodů nenaváže. „Na Wimbledon ale přijedu. Ostatně přijela bych, i kdyby za to nebyly žádné peníze,“ řekla v průběhu nedávného Roland Garros, který se celý tak trochu nesl v duchu kritiky blížícího se turnaje v Londýně.

Wimbledon bez udělení bodů do žebříčku? Totální kravina, tvrdí Plíšková

„Myslím si, že jsou to ze strany asociací hodně nepovedené kroky. Nejenže Wimbledon ztratí své typické kouzlo, ale také se může klidně stát, že někteří hráči jednoduše nepřiletí,“ prohlásil bývalý tenista John McEnroe.

A nastala tak pro všechny poměrně nevděčná situace. Vidina toho, že za své výkony nezískám do žebříčku žádné body, je na jednu stranu dostatečně pochopitelná proto, abych popřemýšlel o tom, že do Wimbledonu letos zkrátka nepřijedu. Ale pak je tu i druhá strana mince. Něco jako čest a zároveň zachování jakéhosi image.

Novak Djokovič bude letos ve Wimbledonu obhajovat loňské suverénní prvenství.Zdroj: ČTK/AP/Kirsty Wigglesworth

Turnaj v All England Clubu je grandiózní událost, na níž chce jednoduše každý. A mělo by být úplně jedno, jestli za to získám nějaké body nebo ne. Takhle to zase vnímají některé přední osobnosti tenisu uplynulých dekád. A i v tomto případě je zcela na místě přikývnout.

Do startu vrcholu travnaté části sezony zbývá něco málo přes dva týdny, už nyní však organizátoři sčítají jednu ztrátu za druhou. Nebudou ruští tenisté, nebudou žádné body a zaručená není ani samotná atraktivita. A kdo ví, v jakém složení se nakonec tenisová smetánka v Londýně sejde.