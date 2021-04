Jenže nic netrvá navěky. Plíšková už delší dobu nemá výsledky, které by od sebe ona sama očekávala. Po turnaji v Miami zřejmě klesne ze šesté na devátou příčku a další sešup může rychle následovat. Ostatně nebýt „covidových“ úprav žebříčkových pravidel, byla by na tom ještě hůř.

Nejen čeští fanoušci se tak (nikoli poprvé) ptají: Proč se tenistka s potenciálem grandslamové šampionky ne a ne odrazit k triumfům na nejprestižnějších scénách?

Sezona hrůzy

„Pracujeme na tom, aby hrála svůj nejlepší tenis v těch nejdůležitějších okamžicích,“ prohlásil vyhlášený trenér Sascha Bajin, když ho Plíšková před sezonou angažovala. Znělo to optimisticky. Reálné výsledky jejich dosavadní spolupráce? Tristní.

Plíšková od ledna odehrála třináct zápasů, uspěla jen v sedmi. Na Australian Open skončila ve třetím kole na raketě krajanky Karolíny Muchové, na žádném dalším turnaji (Abú Zabí, Yara Valley v Melbourne, Dauhá, Dubaj, Miami) nevyhrála víc než jeden zápas. Navíc pokaždé padla s níže nasazenou nebo nenasazenou soupeřkou.

Z toho už třikrát v řadě (naposledy zase v Miami) ji pokořila Američanka Jessica Pegulaová. To zkrátka není bilance šampionky.

„Myslím, že v tom je psychický blok,“ říkal Bajin, jenž v minulosti spolupracoval se Serenou Williamsovou a trénoval Naomi Ósakaovou. Narážel na to, že Plíšková není schopna vydat ze sebe něco navíc. Snaží se, dře, ale když jí to na kurtu nejde, neodhodlá se jít do rizika.

Soupeřky přitom už mají její herní styl pečlivě nastudovaný. Překvapí je snad jen to, když zlomí raketu…

Trenérský kolotoč

Místo své hry zatím Plíšková mění trenéry. Za pět let jich vystřídala sedm (!). Před Bajinem to byli Dani Vallverdú, Conchita Martínezová, Rennae Stubbsová, Tomáš Krupa, David Kotyza a Jiří Vaněk (jen s ním se dostala do grandslamového finále).

Hektický sled koučů sice svědčí o odhodlání Plíškové najít vítězný recept, zároveň ale i o neochotě začít u sebe samé. „I kvůli tomu je pro mě Karolína nečitelná,“ poznamenala Justine Heninová, vítězka sedmi grandslamů.

Opakování stejných chyb nevede k lepším výsledkům. Uvědomí si to Plíšková?