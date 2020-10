Čas trhnul oponou a z někdejší dvacetileté dračice, deroucí se žebříčkem vzhůru a čelící zkušenějším soupeřkám, je jedna z nejostřílenějších hráček na okruhu WTA. Zájem médií už zvládá bez červenání, je z ní profesionálka každým coulem. A role se obrátily: teď se právě dvojnásobná wimbledonská šampionka stává cennou kořistí, na které si nastupující generace tenistek touží vydobýt ostruhy. Nemilosrdně, bez sentimentu.

Žádný stereotyp

„Mladé holky mají výhodu. Pamatuju si to, také jsem vyhrála Wimbledon mladá. Tlak je vždycky na těch starších a zkušenějších hráčkách, ty si to víc připouští, zatímco mladé jsou beze strachu. Nemají co ztratit,“ řekla třicetiletá Kvitová novinářům poté, co ve větrném semifinále French Open nestačila na skoro o devět let mladší Sofii Keninovou.



Pařížský antukový candrbál dokazuje, jak nevyzpytatelný je dnes ženský tenis. Vždyť Keninová dnes prohrála boj o titul s teprve devatenáctiletou Igou Światekovou z Polska. Její osmifinálový triumf nad světovou dvojkou Simonou Halepovou (povolila jí jen tři gamy) může posloužit jako názorný příklad, jak málo úcty chovají mladičké dračice k zásluhám slavnějších sokyň. S tím se musí smířit i Kvitová. Obměnu generací zkrátka zastavit nelze…

„Pro fanoušky je skvělé vidět nové vítězky. Je pozitivní, že ženský tenis není stereotyp, že se mezi sebou rveme a každý turnaj nabízí novou šanci,“ myslí si Kvitová. Sama to bere tím nejlepším možným způsobem: jako šanci vyrovnat se mladším soupeřkám a příležitostně jim udělit nějakou tu tenisově- -pedagogickou lekci. „Nekončím kariéru! Jsem na ně připravená a příští rok jsem zpět, abych se s nimi zase měřila,“ hlásí česká válečnice.

Makám dál

Po prohře s Keninovou byla pochopitelně zklamaná (byť uznala, že Američanka si postup zasloužila), s odstupem času je ale nutné označit semifinálovou účast Kvitové za nepochybný úspěch. V extrémně obtížných podmínkách, které tentokrát v Paříži panují, potvrdila pověst holky do (tenisové) nepohody. Kde jiné favoritky selhaly na plné čáře, nezmar z Fulneku ze sebe vykřesal tajné zásoby fyzických i psychických sil.

„Před turnajem bych to nečekala,“ pochvalovala si Kvitová. „Těší mě, jak jsem to zvládla mentálně, stejně jako jak mi vydrželo tělo. Najdu na tom spoustu pozitivních věcí a doufám, že na nich budu stavět dál,“ dodala tenistka, která má v letošní výjimečné sezoně na třech odehraných grandslamech zápasovou bilanci 12:3. To vůbec není špatné, naopak. Z Češek je v tomhle ohledu bezkonkurenčně nejlepší, a to dlouhodobě.

Není tedy divu, že se nevzdává snu o třetím grandslamovém titulu. „Zatím mi to asi není souzeno, ale budu věřit a makat dál,“ slibuje Kvitová. Nad Seinou dokázala, že na to stále má.

Kvitová a letošní grandslamy



AUSTRALIAN OPEN



čtvrtfinále (vs. Ashleigh Bartyová 6:7, 2:6)



US OPEN



osmifinále (vs. Shelby Rogersová 6:7, 6:3, 6:7)



FRENCH OPEN



semifinále (vs. Sofia Keninová 4:6, 5:7)



CELKEM: 12 výher/3 prohry