Premiérový ročník tenisového Billie Jean King Cupu se bude hrát v Praze v O2 areně a O2 universum ve dnech 1. až 6. listopadu. Český tým nastoupí proti Německu v pondělí 1. listopadu a proti Švýcarsku ve čtvrtek 4. listopadu ve večerní sekci.

Kapitán Petr Pála na pondělní nominační tiskové konferenci představil sestavu Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová, Kateřina Siniaková a Lucie Hradecká. „Mám ze sestavy dobrý pocit, holky jsou odhodlané, máme tam olympijské medailistky a více variant do dvouher i debla,“ uvedl Pála. „Je to silná sestava, ze které jde strach,“ doplnil prezident svazu Ivo Kaderka.

Češka Barbora Krejčíková je nejvýše postavenou hráčkou na žebříčku WTA (na 5. příčce), ze všech nominovaných, Španělka Gabrine Muguruzaová je šestá, olympijská vítězka Švýcarka Belinda Benčičová desátá.

Češky jsou v soutěži nejúspěšnějším týmem poslední dekády. Od roku 2011 získaly šest z jedenácti trofejí. Pět zbývajících titulů vybojovalo ještě Československo. Naposledy slavily stříbrný pohár právě v Praze roce 2018, přičemž tehdy se ještě hrálo starým systémem.

Ve středu v poledne začal předprodej vstupenek v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Celodenní vstupenka do horního prstence O2 areny stojí 890 korun, do dolní části pak 2290 korun. Čtyřdenní balíček na všechny zápasy základní skupiny v O2 areně do horní části areny je za 1960 korun, do dolní za 4960 korun. Celodenní vstup na zápasy v O2 universum je za 990 korun. Celodenní vstup zahrnuje obě utkání hracího dne se všemi třemi zápasy (dvě dvouhry a čtyřhra), tedy dohromady 6 zápasů.

Obě páteční semifinálová utkání jsou za 1490 a 3990 korun, sobotní finále od 16:00 za 1190 a 2990 korun. Celodenní vstupenka je s možností opakovaného vstupu, halu je možno opustit. Dopolední zápasy začnou v 10:30, odpolední po dohrání utkání dopoledního, ale ne dříve než v 17:00.