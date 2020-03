Na tenisových kurtech se jí už delší dobu příliš nedaří. Rumunská tenistka se po zranění hledá a marně se pokouší dostat do bývalé formy, kdy byla dokonce v elitní dvacítce světového žebříčku. V posledních měsících ale sbírala vítězství velmi sporadicky a propadlo se až do druhé stovky.

Aby toho nebylo málo, padla na ni stejná rána jako prakticky na celý nejen sportovní svět. Veškeré tenisové dění bylo pozastaveno kvůli pandemii koronaviru a nikdo neví, kdy zase kurty ožijí.



To tenistku, která se ani v době tenisového půstu nenudí a na svém facebookovém profilu už sdílela videa, jak doma pilně trénuje, bolí o to citelněji, že v poslední době žila prakticky jen z tenisových výdělků, které se ztrátou formy logicky příliš nepřicházely.

Navzdory tomu se rozhodla pomoci jedné bukurešťské nemocnici a poskytnout jí finanční dar na léčbu nemocných koronavirem. „Doufám, že všichni pochopí, že jen společně se z těchto časů můžeme dostat, a to, co můžeme dělat, je dodržování pravidel stanovených úřady,“ vybízí veřejnost s tím, aby lidé zůstávali co nejvíce doma.



V Rumunsku je ke 24. březnu přes sedm stovek nakažených, osm lidí nákaze podlehlo.