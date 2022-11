Šestadvacetileté tenistky postoupily do vyřazovací fáze potřetí ze čtyř účastí. V soutěži mohou navázat na letošní triumfy z Australian Open, Wimbledonu a US Open. Titul z Turnaje mistryň soutěže mohou obhájit jako sedmý pár v historii.

"Byl to velmi těžký zápas. Jsem ráda, že jsme v něm uspěly právě takhle. Hrály jsme velmi dobře a podle mě jsme předvedly lepší výkon než v prvním utkání. S Bárou na kurtu dobře komunikujeme a odvádíme výbornou práci," řekla v pozápasovém rozhovoru Siniaková.

České tenistky byly v úvodním setu při servisu stoprocentní a díky dvěma brejkům se ujaly po sedmatřiceti minutách vedení. Čínské soupeřky však duel nevzdaly a na začátku druhé sady získaly náskok 2:0.

Zápas českých tenistek s čínským párem:

Zdroj: Youtube

Krejčíková se Siniakovou však čtyřmi hrami po sobě vývoj otočily, a přestože za stavu 4:2 nabídly po ztraceném servisu soupeřkám ještě šanci vrátit se do hry, zbývající dva gamy už proběhly v jejich režii. Češky si tak zajistily postup mezi nejlepší čtyři jako první na turnaji.

"Čím to je, že se nám tak daří? To je tajemství, tak to tak nechme být," uvedla s úsměvem Krejčíková. "Ba ne, známe se už dlouho. Znám Kateřinu od dvanácti let. Jsem ráda, že jsme to tu zatím zvládly. Moc si toho vážím, že s ní mohu hrát," dodala Krejčíková.