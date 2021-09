"Snad se nám konečně povede poprvé vyhrát," řekl jedenáctý hráč světa Auger-Aliassime. "Budeme mít v zádech podporu fanoušků. Tentokrát to dáme," věřil Kyrgios.

Evropská šestice je vesměs z elitní světové desítky a vede ji ruský vítěz US Open Daniil Medveděv, následovaný Řekem Stefanosem Tsitsipasem a olympijským vítězem z Tokia Alexanderem Zverevem z Německa. Sestavu doplňují další Rus Andrej Rubljov, Ital Matteo Berrettini a Nor Casper Ruud.

Počtvrté se bude hrát tenisový Laver Cup a po prvním vítězství touží výběr světa. Favority ale v Bostonu, kde se hraje od pátku do neděle, budou znovu tenisté z Evropy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.