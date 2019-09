Roger Federer zkrátka věřil, že Laver Cup může na okruh ATP přinést osvěžení, nalákat nové fanoušky a spojit hvězdy minulé, současné a budoucí. A krom toho samozřejmě vydělat balík peněz. Světe div se, Federerovi a spol. se to podařilo.

„Laver Cup si velmi rychle dobyl místo v srdci fanoušků po celém světě. Je skvělé vidět, s jakou vášní se účastní nejlepší hráči, kteří hrají ve vyprodaných a bavících se arénách,“ řekl letos v květnu šéf ATP Chris Kermode.

Jeho organizaci přitom projekt jménem Laver Cup nejdřív hodně ležel v žaludku. ATP plánuje vlastní týmový turnaj (odstartuje příští rok v lednu) a Federerovu „exhibici“ viděla jako nevítanou konkurenci.

Jenže Kermode nakonec ustoupil popularitě, kterou si Laver Cup za dva roky získal, a dal akci status oficiální akce ATP.

Fenomenální úspěch

První ročník se konal v Praze v roce 2017 a šlo o fenomenální úspěch. Hráči v čele s Federerem a Rafaelem Nadalem předváděli skvělé věci. Nabitá O2 arena se náramně bavila a uvolněná atmosféra naznačila směr, jakým by se dosud poměrně konzervativní tenis mohl ubírat v budoucnu.

Loni se hrálo v Chicagu a ode dneška je na řadě Ženeva. Bylo jen otázkou času, kdy Laver Cup zavítá k Federerovi domů. „Odehrál jsem zde spoustu zápasů. Znám ženevské fanoušky, a tak vím, že to bude opravdu hlučné,“ řekl Federer.

Tým Evropy (vedený opět Björnem Borgem) se skládá z nejzářivějších hvězd: kromě Federera s Nadalem jsou na soupisce i další tři borci z první desítky žebříčku. Tým světa, vybraný Johnem McEnroem, má nejvýše postaveného tenistu Johna Isnera (20. místo), kromě něj třeba Milose Raonice, Denise Shapovalova či osvědčeného baviče fanouškovských zástupů Nicka Kyrgiose.

„Všichni se těšili. Třeba Rafa by tak krátce po titulu z US Open mohl klidně říct, že chce pauzu, ale on v náš projekt věří a je nažhavený,“ řekl Federer před startem akce, která začíná dnes třemi singly a jedním deblem.