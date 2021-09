Útok na druhou letošní účast ve finále Petře Kvitové nevyšel. V Ostravě se s nasazením veškerých fyzických rezerv prokousala mezi nejlepší čtyři, dál už to nešlo. Skončila na čilé raketě Anett Kontaveitové, ani necelých pět tisíc fanoušků nedokázalo domácí hrdinku protlačit do zápasu o titul. „Nechala jsem tam všechno,“ hlesla vyčerpaná Kvitová.

Málo platné, v jednatřiceti letech patří v širší světové špičce k nejostřílenějším tenistkám. I pro dvojnásobnou wimbledonskou šampionku je stále náročnější čelit sílícímu tlaku mladičkých válečnic, beroucích vrchní patra žebříčku WTA útokem ve stylu bájných Amazonek. Jsou svěží, plné elánu a odhodlání, sentimentem či přehnanou úctou netrpí.

Na grandslamech to nevyšlo

Kvitová nechce vyklízet pole bez boje, ale své bitvy už si hodlá vybírat s rozvahou protřelé generálky. „Vzhledem k mému věku a tělu jsem už letos chtěla odehrát méně turnajů. Jenže záleží na tom, jak se sezona vyvíjí. Když někde prohraju hned na začátku, potřebuju další zápasy, abych se dostala do rytmu a získala sebevědomí,“ líčila česká hvězda.

O konci kariéry neuvažovala ani v nejtěžší době zuřící pandemie. Volky nevolky se musela vyrovnat s rozházeným kalendářem, nerada přivykala bublinám a prázdným tribunám. I proto se těšila na přece jen trochu „normálnější“ letošek.

„Hrát v covidu pro mě bylo strašně náročné,“ povídala Kvitová. Jenže ani sezona 2021 jí určitě nevyšla podle představ. Začátkem března sice získala turnajový titul v Dauhá, od té doby už ale zaznamenala jen dvě semifinálové a tři čtvrtfinálové účasti. Ryze podle letošních výsledků je až někde ve třetí desítce WTA, což u ní nebývalo zvykem (z Češek jsou před ní Barbora Krejčíková a Karolíny Plíšková a Muchová).

Navíc jí to (skoro) vůbec nešlo na grandslamech, na které by se chtěla soustředit především. Jejím nejlepším výsledkem na turnajích „velké čtyřky“ bylo třetí kolo na US Open. Kvitovou často brzdilo těžce zkoušené tělo a nejrůznější bolesti a bolístky. To se ostatně projevilo i v Ostravě: hlava strašně chtěla potěšit domácí publikum, ale už to prostě nešlo.

Hlavně se teď vykurýrovat

„Na konci sezony jsem vždycky mlela z posledního. Je to jen o srdci a bojovnosti,“ poznamenala tenistka, která na okruhu končí svou patnáctou sezonu.

Pokud chce ještě nějaký čas vydržet na elitní úrovni, musí se šetřit. I proto se rozhodla neúčastnit Billie Jean King Cupu (neboli renovovaného Fed Cupu), byť se letos koná v Praze. Dlouholetá čeká fedcupová hrdinka u toho na kurtu nebude.

Začátkem října ještě odehraje prestižní akci v Indian Wells. „Je to krásný turnaj, i když je trochu zvláštní letět do Ameriky jen na jeden velký turnaj. Uvidíme, jak to dopadne, pořád se o něco hraje,“ řekla Kvitová.

A pak? Pak už si hodlá odpočinout… „Zdravotně jsem letos měla velké patálie a potřebuju se z toho nějak dostat a odpočinout si, abych měla síly na příští sezonu,“ dodala.