Velká motivace vítězit

Během pozápasového rozhovoru ale aktuálně 34. hráčka ženské žebříčku WTA na tenis nemyslela. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu bylo zabito nebo zraněno tisíce civilistů a vojáků, nejméně 12 milionů lidí uprchlo ze svých domovů. Dům rodičů Kalininové v Irpinu byl vybombardován ruskou techniku, útoky na civilní budovy v Ukrajině navíc v posledních dnech gradují. „Je těžké se soustředit, ale hodně záleží na tom, jestli něco vyhraju. Čím dále postoupím, tím více pomáhám své rodině a potřebným lidem na Ukrajině, veškerá moje výhra půjde tímto směrem,“ řekla jasně pětadvacetiletá Kalininová.

Její rodiče už jsou nyní v bezpečí a pomalu se chystají na rekonstrukci svého vybombardovaného baráku v Irpinu. Hůře jsou ale na tom její prarodiče, ti jsou odstřiženi v okupovaném území po boku ozbrojených ruských vojáků.Kalininovou ve druhém kole čeká krajanka Lesia Tsurenková, obě tenistky už jsou v kontaktu s tím, že chtějí společně připomenout, že Ukrajina je stále ve vážných problémech. „Postup do každého kola je motivací kvůli vydělaným penězům. Nejsem žádná superstar, ale pomáhám, co můžu. A to je pro mě hodně velká motivace vítězit,“ uvědomuje si nasazená hráčka číslo dvacet devět.

Tsurenková před vzájemným duelem dvou Ukrajinek přiznala, že pouhých 100 metrů od jejího domu v Kyjevě došlo k bombovému útoku. Třiatřicetiletá hráčka přiznala, že od začátku invaze pravidelně spolupracuje s psychologem, aby se pokusila vypořádat ze zvěrstvy, které se dějí v její rodné zemi. „Když začala válka, začala jsem v sobě cítit to napětí a myslím, že i když pracuji každý den s psychologem, tak je nemožné se těm negativním emocím vyhnout,“ přiznala Tsurenková.

Při vzájemném zápasu by chtěla mít rodačka z Volodymyrce na drese ukrajinskou stuhu. Zástupci All Englang Clubu potvrdili, že mohla za předpokladu toho, že by to bylo předem dohodnuto s organizátory. „Ten pocit napětí se uvolní, až válka skončí, nemůžu s tím nic dělat. V mém životě je teď jeden jediný problém a to je válka. A není nic jiného, co by to mohlo překonat,“ dodala Tsurenková.

This used to be us…. Now this is our @Wimbledon …. Last night 62 rockets were launched to attack different cities in Ukraine.. #stoprussia #boycottrussia #helpukraine @TheDolgo ??✊? pic.twitter.com/dbTLuDRvAg — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) June 25, 2022

Smutnou realitu dnešních dnů sdílel na svém twitterovém účtu bývalý ukrajinský tenista Sergiy Stakhovsky, který v letech 2013 a 2014 došel na Wimbledonu do třetího kola.Na první fotografii podával ruku Rogerovi Federerovi po prohraném utkání z roku 2014, na té druhé se dívá ve vojenské uniformě na rozbombardované budovy na Ukrajině.