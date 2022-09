„Musím říct, že jsem se úplně vyšťavila,„ řekla českým novinářům Kvitová. “V tie-breaku jsem to tahala jako nikdy v životě. Přitom jsem si říkala, že to není moje hra a že do toho musím víc chodit. Chtěla jsem si to uhrát sama, ale nešlo to. Hlava dělá strašně moc. Ač jsem u úderů byla nohama, ruce mi vůbec nešvihaly. Naštěstí jsem to nějak uklohnila,“ konstatovala.

Dvojnásobná wimbledonská šampionka vyhrála proti bývalé světové jedničce Muguruzaové šestý zápas po sobě. Podobné drama s ní ale zažila poprvé. „Nečekala jsem to tak náročné. Takhle jsem Garbiňe neviděla hrát už hodně dlouho, zejména ve vzájemných zápasech,“ uvedla Kvitová.

Bojovnice Kvitová odvrátila dva mečboly. Po obratu je v osmifinále i Plíšková

Rodačka z Bílovce prohrávala v rozhodujícím třetím setu 2:5 a později při servisu za stavu 5:6 odvrátila dva mečboly. Zahraniční novináři jí na tiskové konferenci připomněli paralelu s loučící se Serenou Williamsovou, která ustála ve zřejmě posledním utkání kariéry s Ajlou Tomljanovicou pět mečbolů. „Viděla jsem to a líbilo se mi, jak to nevzdávala. Určitě se jí nechtělo jít pryč z kurtu a podobné to bylo u mě. Nechtěla jsem na turnaji skončit, takže jsem tam nějak visela,“ podotkla Kvitová.

Tie-break? Noční můra

V rozhodujícím super tie-breaku vedla Češka 8:5 a měla dva servisy na ukončení zápasu. Oba ale ztratila, duel pokračoval a Kvitová proměnila až čtvrtý mečbol na 12:10. „Zkrácená hra byla noční můra. Obě jsme byly strašně stažené a nervózní. Když se hraje takto důležitý tie-break, je to vždy náročné. Po výhře ale přichází super pocit a po mečbolu to ze mě spadlo. Jsem docela šťastná,“ řekla bývalá světová dvojka.

Před super tie-breakem si Kvitová netradičně vyměnila oční kontakt s členkami týmu Muguruzaové. „Jsou to fajn lidi, takže jsem se na ně podívala. Ta blondýnka, fyzioterapeutka, se na mě usmála, tak jsem se usmála taky. Obě jsme si povzdychly a šly na to. Tohle se mi asi v životě nestalo. Není obvyklé, že bych se dívala do boxu soupeřky. Obě jsme si sice přály jiný konec, ale bylo to hrozně hezké. Po zápase také za mnou všichni přišli a pogratulovali,“ podotkla Kvitová.

Zároveň žertovala, že se k ní nedostaly žádné zprávy o tom, že by dramatický závěr zápasu měl za následek ztráty vědomí v okruhu jejích příznivců. Měla jen informaci, že rodiče její postup lehce oslavili. „Prý si dali panáka, což chápu. Naštěstí se ale snad nikomu nic nestalo. Nebo o ničem nevím. Vy jste v pohodě?“ opáčila směrem k novinářům s úsměvem Kvitová.

Nové maximum?

V boji o čtvrtfinálovou účast na US Open v kariéře ji čeká domácí osmá hráčka světa Pegulaová. V případě úspěchu by Kvitová vyrovnala na newyorském betonu své maximum. „Dopředu víme, že mě čeká divácká nepřízeň, ale doufám, že by mi pár lidí mohlo zatleskat. S Jessicou jsem hrála dvakrát a mám s ní pozitivní bilanci, což mi pomůže. Utkaly jsme se i tady na US Open, jen to proběhlo bez diváků,“ vzpomínala Kvitová.

„Od té doby se ale zlepšila. Má dobré výsledky během celé sezony a letos patří do Top 10. Hraje agresivně, byť ne úplně. Dobře se však hýbe a hodně toho vrátí. Bude tedy záležet na mém výkonu,“ dodala turnajová jednadvacítka.